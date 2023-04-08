Лэмпард рассказал, что изменилось в его работе после «Эвертона»

Главный тренеррассказал, какие изменения перенес после работы в

«Я определенно изменился, я перенес некоторые вещи, которые изменил в "Эвертоне". Ты развиваешься — это, наверное, более подходящее слово. Я всегда был очень открыт для того, чтобы слушать, смотреть, учиться и размышлять. И я, конечно, не тот человек, который сидит и говорит, что у него есть ответы на все вопросы.

Есть вещи, на которые я оглядываюсь назад, и мне кажется, что я, возможно, улучшился и всегда будут вещи, в которых ты захочешь стать лучше.

Результаты всегда будут зависеть от того, как я работаю здесь и как я могу повлиять на игроков сейчас. Думаю, что стал лучше», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

Лэмпард возглавил «синих» после увольнения Грэма Поттера. Команда проведет первый матч под руководством специалиста 8 апреля с «Вулверхэмптоном» в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут.