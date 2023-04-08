ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович5 причин, почему Сергей Павлович победит Джона Джонса
    Все новости спорта

    Лэмпард рассказал, что изменилось в его работе после «Эвертона»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Эвертон
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, какие изменения перенес после работы в «Эвертоне».

    Фрэнк Лэмпард
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнк Лэмпард

    «Я определенно изменился, я перенес некоторые вещи, которые изменил в "Эвертоне". Ты развиваешься — это, наверное, более подходящее слово. Я всегда был очень открыт для того, чтобы слушать, смотреть, учиться и размышлять. И я, конечно, не тот человек, который сидит и говорит, что у него есть ответы на все вопросы.

    Есть вещи, на которые я оглядываюсь назад, и мне кажется, что я, возможно, улучшился и всегда будут вещи, в которых ты захочешь стать лучше.

    Результаты всегда будут зависеть от того, как я работаю здесь и как я могу повлиять на игроков сейчас. Думаю, что стал лучше», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

  • «Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
  • Читайте по теме

    • Лэмпард возглавил «синих» после увольнения Грэма Поттера. Команда проведет первый матч под руководством специалиста 8 апреля с «Вулверхэмптоном» в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Динамо» не выявят сильнейшего
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Армейские» соперники вновь опустят результативность вниз
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Споткнется ли «Манчестер Юнайтед» на «Эвертоне»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры