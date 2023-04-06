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    • «Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
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    «Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером

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    «Челси» сообщил на своем официальном сайте о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост временного главного тренера.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    Контракт 44-летнего специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца сезона.

    В минувшее воскресенье «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера, который управлял командой с сентября прошлого года.

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    • Лэмпард ранее уже занимал пост главного тренера «Челси» с 2019 по 2021 год. В конце января он был уволен из «Эвертона».

    Ранее сообщалось, что после завершения сезона «Челси» возглавит либо испанец Луис Энрике, либо немец Юлиан Нагельсманн.

    «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после 29 ударов.

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