«Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером

Фрэнк Лэмпард Фото: globallookpress.com
Контракт 44-летнего специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца сезона.
В минувшее воскресенье «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера, который управлял командой с сентября прошлого года.
Лэмпард ранее уже занимал пост главного тренера «Челси» с 2019 по 2021 год. В конце января он был уволен из «Эвертона».
Ранее сообщалось, что после завершения сезона «Челси» возглавит либо испанец Луис Энрике, либо немец Юлиан Нагельсманн.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после 29 ударов.