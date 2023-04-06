«Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером

сообщил на своем официальном сайте о назначениина пост временного главного тренера.

Контракт 44-летнего специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца сезона.

В минувшее воскресенье «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера, который управлял командой с сентября прошлого года.

Лэмпард ранее уже занимал пост главного тренера «Челси» с 2019 по 2021 год. В конце января он был уволен из «Эвертона».

Ранее сообщалось, что после завершения сезона «Челси» возглавит либо испанец Луис Энрике, либо немец Юлиан Нагельсманн.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после 29 ударов.