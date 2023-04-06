Куадрадо, Лукаку и Ханданович получили дисквалификацию по итогам матча «Ювентус» — «Интер»

Спортивный суд Италии назначил дисциплинарные наказания нескольким игрокам, участвовавшим в полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» — «Интер». Об этом сообщила пресс-служба Серии А.

Со стороны «Юве» дисквалификацию на три матча и штраф на 10 тыс евро получил Хуан Куадрадо. Он устроил драку с вратаре «Интера» Самиром Хандановичем, которого дисквалифицировали на одну игру и обязали выплатить 10 тысяч евро.

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку пропустит один матч «Интера» за неспортивное поведение.

Эти решения также распространяются на поединки чемпионата Италии.

Помимо этого суд принял решение о закрытии фанатской трибуны «Ювентуса» Curva Sud на одну игру.