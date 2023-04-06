Куадрадо, Лукаку и Ханданович получили дисквалификацию по итогам матча «Ювентус» — «Интер»

«Ювентус» — «Интер» Фото: globallookpress.com
Со стороны «Юве» дисквалификацию на три матча и штраф на 10 тыс евро получил Хуан Куадрадо. Он устроил драку с вратаре «Интера» Самиром Хандановичем, которого дисквалифицировали на одну игру и обязали выплатить 10 тысяч евро.
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку пропустит один матч «Интера» за неспортивное поведение.
Эти решения также распространяются на поединки чемпионата Италии.
Помимо этого суд принял решение о закрытии фанатской трибуны «Ювентуса» Curva Sud на одну игру.