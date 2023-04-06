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    Куадрадо, Лукаку и Ханданович получили дисквалификацию по итогам матча «Ювентус» — «Интер»

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Интер Ювентус
    Спортивный суд Италии назначил дисциплинарные наказания нескольким игрокам, участвовавшим в полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» — «Интер». Об этом сообщила пресс-служба Серии А.

    «Ювентус» — «Интер»
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    «Ювентус» — «Интер»

    Со стороны «Юве» дисквалификацию на три матча и штраф на 10 тыс евро получил Хуан Куадрадо. Он устроил драку с вратаре «Интера» Самиром Хандановичем, которого дисквалифицировали на одну игру и обязали выплатить 10 тысяч евро.

    Форвард «Интера» Ромелу Лукаку пропустит один матч «Интера» за неспортивное поведение.

    Эти решения также распространяются на поединки чемпионата Италии.

    Помимо этого суд принял решение о закрытии фанатской трибуны «Ювентуса» Curva Sud на одну игру.

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