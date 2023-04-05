Бушманов: Не стоит переходить в Азию, пока есть надежда вернуться в Европу

Экс-полузащитниквысказал мнение о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мне бы не хотелось переходить в АФК. Понятно, что хочется участвовать в официальных турнирах и матчах. Но не стоит переходить в Азию, пока есть надежда вернуться в европейские турниры.

По каким причинам? Конкуренция упадет, будет сложная логистика. Уровень команд там другой, и инфраструктуры нет такой, к которой привыкли наши команды и болельщики», — цитирует Бушманова «Газета.Ru».

Напомним, что российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой в турнирах ФИФА и УЕФА.