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    • «Урал» переиграл «Спартак» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
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    «Урал» переиграл «Спартак» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

    «Урал» — «Спартак»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Ответный полуфинальный матч Кубка России между «Уралом» и «Спартаком» завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Екатеринбурга.

    «Урал» — «Спартак»
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    «Урал» — «Спартак»

    На голы Ибраимы Сиссе и Фаниля Сунгатулина гости смогли ответить лишь одним точным ударом в исполнении Кейта Бальде.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Урал — Спартак 2:1
    Голы: 1:0 Cisse I. (32'), 1:1 Бальде Кейта (49'), 2:1 Фаниль Сунгатулин (72') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Егор Филипенко, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Даниэль Мишкич, Cisse I., Рай Влут, Александр Юшин, Алексей Каштанов, Мингиян Бевеев Спартак: Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Руслан Литвинов, Томаш Тавареш, Даниил Денисов, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Бальде Кейта Предупреждения: Силвие Бегич (17'), Егор Филипенко (40'), Даниил Хлусевич (44'), Руслан Литвинов (50'), Алексей Каштанов (52'), Бальде Кейта (56'), Роман Зобнин (84')

    Напомним, что первое противостояние команд в Москве завершилось со счетом 1:1.

    Таким образом, «Урал» по сумме двух встреч взял верх над соперником и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.

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