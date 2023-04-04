«Урал» — «Спартак»: счет матча 2:1, обзор голов

Ответный полуфинальный матч Кубка России междузавершился со счетом 2:1 в пользу команды из Екатеринбурга.

На голы Ибраимы Сиссе и Фаниля Сунгатулина гости смогли ответить лишь одним точным ударом в исполнении Кейта Бальде.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Урал — Спартак 2:1 Голы: 1:0 Cisse I. (32'), 1:1 Бальде Кейта (49'), 2:1 Фаниль Сунгатулин (72') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Егор Филипенко, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Даниэль Мишкич, Cisse I., Рай Влут, Александр Юшин, Алексей Каштанов, Мингиян Бевеев Спартак: Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Руслан Литвинов, Томаш Тавареш, Даниил Денисов, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Бальде Кейта Предупреждения: Силвие Бегич (17'), Егор Филипенко (40'), Даниил Хлусевич (44'), Руслан Литвинов (50'), Алексей Каштанов (52'), Бальде Кейта (56'), Роман Зобнин (84')

Напомним, что первое противостояние команд в Москве завершилось со счетом 1:1.

Таким образом, «Урал» по сумме двух встреч взял верх над соперником и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.