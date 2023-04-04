«Динамо» — «Акрон»: счет матча 0:0, по пенальти 1:4, обзор

Основное время поединка завершился вничью. Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга.
Все решилось в серии пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.
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Динамо — Акрон 0:0
Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Роберто Фернандес, Даниил Фомин, Лука Гагнидзе, Милан Майсторович, Даниэль Мишкич, Муми Нгамал, Саба Сазонов, Константин Тюкавин, Арсен Захарян Акрон: Сергей Волков, Владимир Азаров, Иван Чудин, Khodzhaniyazov D., Сергей Макаров, Максим Палиенко, Евгений Песегов, Данил Полубояринов, Ponce A., Даниил Сагуткин, Константин Савичев Предупреждения: Данил Полубояринов (10'), Владимир Азаров (13'), Евгений Песегов (25'), Роберто Фернандес (33'), Даниил Сагуткин (73')
Таким образом, «Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где встретится с проигравшей по итогам двухматчевого противостояния командой из 1/2 финала Пути РПЛ.