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    Горлов: С такой командой, как «Локомотив», нельзя ошибаться

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    Главный тренер нижегородского «Пари НН» Артем Горлов высказался относительно поражения в матче 21‑го тура Российской премьер‑лиги с «Локомотивом» (0:4).

    Артем Горлов
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    Артем Горлов

    «Трудно комментировать… Можно долго спорить про соотношение, но счёт получился такой, какой есть.

    Сыграли во втором тайме так, как должны были играть весь матч. А в первом… Вроде и доставок было много, но мастерство "Локомотива" сыграло роль. Мы больше ошиблись, а с такой командой, как "Локомотив", нельзя ошибаться», — цитирует Горлова «Матч ТВ».

    «Локомотив» выиграл четыре матча подряд в РПЛ и располагается на 11-й строчке с 25 очками в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» проиграл четыре игры подряд и занимает 13-е место с 19 очками в активе.

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