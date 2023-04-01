Горлов: С такой командой, как «Локомотив», нельзя ошибаться

Главный тренер нижегородскоговысказался относительно поражения в матче 21‑го тура Российской премьер‑лиги с(0:4).

«Трудно комментировать… Можно долго спорить про соотношение, но счёт получился такой, какой есть.

Сыграли во втором тайме так, как должны были играть весь матч. А в первом… Вроде и доставок было много, но мастерство "Локомотива" сыграло роль. Мы больше ошиблись, а с такой командой, как "Локомотив", нельзя ошибаться», — цитирует Горлова «Матч ТВ».

«Локомотив» выиграл четыре матча подряд в РПЛ и располагается на 11-й строчке с 25 очками в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» проиграл четыре игры подряд и занимает 13-е место с 19 очками в активе.