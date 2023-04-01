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    «Бавария» уверенно справилась с дортмундской «Боруссией» и вышла в лидеры

    «Бавария» — «Боруссия» Д: счет матча 4:2, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Боруссия Д
    Поединок 26-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Боруссией» из Дортмунда завершился со счетом 4:2 в пользу команды из Мюнхена.

    Тома Мюллер
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    Тома Мюллер

    На дубль Томаса Мюллера, гол Кингсли Комана и автогол Грегора Кобеля гости смогли ответить точными ударами в исполнении Эмре Джана с пенальти и Доньелла Малена.

    Отметим, что это была первая игра «Баварии» при новом наставнике — Томасе Тухеле.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Боруссия Д 4:1
    Голы: 1:0 Грегор Кобель (автогол) (13'), 2:0 Томас Мюллер (18'), 3:0 Томас Мюллер (24'), 4:0 Кингсли Коман (50'), 4:1 Эмре Джан (пенальти) (73') Бавария: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис (Жоау Канселу, 80'), Йозуа Киммих, Леон Горецка (Райан Гравенберх, 86'), Лерой Зане, Томас Мюллер (Серж Гнабри, 69'), Кингсли Коман (Джамал Мусиала, 80'), Эрик Максим Шупо-Мотинг (Садио Мане, 69') Боруссия Д: Себастьен Аллер (Юссуфа Мукоко, 61'), Марко Ройс (Махмуд Дахуд, 61'), Рафаэл Геррейру, Эмре Джан, Джуд Беллингхэм, Юлиан Брандт (Дониелл Мален, 46'), Юлиан Рюэрсон (Салих Озкан, 46'), Нико Шлоттербек (Матс Хуммельс, 44'), Никлас Зюле, Мариус Вольф, Грегор Кобель Предупреждения: Эмре Джан (12'), Деотшанкюль Юпамекано (64')

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    Таким образом, «Бавария» набрала 55 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице. У «Боруссии» 53 пункта и вторая позиция.

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