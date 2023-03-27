Нидерланды — Гибралтар: счет матча 3:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(3:0) в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2024 в группе В.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Ушел от соперника по флангу Дензел Дюмфрис и навесил в центр штрафной гостей, где ошибся на выходе голкипер, проскочив мимо мяча. Этим воспользовался Мемфис Депай и головой вколотил мяч в пустые ворота.

На 50-й минуте выиграл борьбу за мяч на углу вратарской Гибралтара Дюмфрис и сбросил в центр, где головой пробил Натан Аке. Рикошетом от штанги сфера влетела точно в сетку.

Спустя минуту гости остались в меньшинстве. Прямой ногой наступил на ногу сопернику в центре поля Лиам Уолкер. Судья показал прямую красную карточку форварду сборной Гибралтара.

На 87-й минуте выиграл подбор у штрафной соперника Аке и вторым касанием пробил по воротам. Мяч рикошетом от ноги защитника закатился точно в дальний нижний угол ворот Колинга, который не успел среагировать.

Группа В: 1. Франция — 6 очков; 2. Греция — 3; 3. Нидерланды — 3; 4. Ирландия — 0; 5. Гибралтар — 0.