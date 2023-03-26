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    В Федерации футбола Бразилии подтвердили интерес к Анчелотти

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    Президент Ассоциации футбола Бразилии Эдналдо Фернандес подтвердил, что у организации есть интерес к Карло Анчелотти. Наставника «Реала» рассматривают на позицию главного тренера сборной Бразилии.

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    «Анчелотти пользуется уважением среди бразильских футболистов. Не только Роналдо или Винисиуса, но и всех, кто играл под его руководством. Я восхищаюсь его честным подходом в работе и тем, насколько стабильны результаты. Он не нуждается в представлении. Это действительно топ-тренер, у которого есть достижения в карьере, и мы надеемся, что их станет еще больше.

    Анчелотти — любимец не только игроков, но и болельщиков. Куда бы я ни направился в Бразилии, на всех стадионах меня всегда спрашивают об Анчелотти.

    Давайте верить в лучше, дождемся подходящего момента и посмотрим, сможем ли мы это сделать. Пока что мы ищем нового тренера для сборной.
    Мы со всем уважением относимся к действующим контрактам и работе тренеров. Предпринимать какие-то шаги было бы неуважением к президенту клуба. Поэтому мы проявим терпением и будем ждать. Еще ничего не решено, но мы должны придерживаться вышеупомянутым достоинствам. Нам нужен тренер, который пользуется уважением и восхищением среди футболистов», — сказал Фернандес Reuters.

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