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    Сербия переиграла Литву в отборе на Евро-2024

    Сербия — Литва: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Евро-2024 Сборная Сербии Сборная Литвы
    В матче первого тура группы G отбора на чемпионат Европы 2024 года сборная Сербии переиграла команду Литвы со счетом 2:0.

    Сборная Сербии
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    Сборная Сербии

    Душан Тадич и Душан Влахович в каждом из таймов смогли поразить ворота соперника и принесли победу хозяевам поля.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G
    Сербия — Литва 2:0
    Голы: 1:0 Душан Тадич (16'), 2:0 Душан Влахович (53') Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Страхиня Эракович, Неманья Гудель, Страхиня Павлович, Андрия Живкович (Никола Миленкович, 80'), Марко Груич, Саша Лукич (Иван Илич, 72'), Филип Костич, Душан Тадич (Лазар Самарджич, 72'), Душан Влахович (Сергей Милинкович-Савич, 63'), Александр Митрович (Деян Йовелич, 80') Литва: Gytis Paulauskas (Каролис Лаукжемис, 80'), Eligijus Jankauskas (Арвидас Новиковас, 62'), Паулюс Голубицкас (Выкинтас Сливка, 62'), Гвидас Гинейтис (Даниэль Романовский, 80'), Фёдор Черных, Домантас Шимкус, Маркас Бенета (Роландас Баравикас, 86'), Эдвинас Гирдвайнис, Кипрас Кажуколовас, Юстас Ласицкас, Джугас Барткус Предупреждение: Выкинтас Сливка (90')

    Таким образом, Сербия набрала три очка и возглавила группу. У Литвы ноль баллов и последняя строчка.

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