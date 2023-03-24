Болгария — Черногория: счет матча 0:1, обзор гола

Черногория одержала победу над Болгарией (1:0) в 1-м туре квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Единственный гол был забит на 70-й минуте встречи. Игрок Черногории Владимир Йовович отдал отличную передачу партнеру по команде Николе Крстовичу, который с близкого расстояния забил гол.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G Болгария — Черногория 0:1 Гол: 0:1 Никола Крстович (70') Болгария: Daniel Naumov, Петко Христов, Валентин Антов, Hristiyan Ivaylov Petrov (Янис Карабелев, 60'), Yoan Stoyanov, Ивайло Илиев (Nikola Iliyanov Iliev, 59'), Илия Груев, Филип Крастев (Radoslav Kirilov, 77'), Иван Йорданов (Georgi Rusev, 85'), Кирилл Десподов, Спас Делев (Marin Petkov, 85') Черногория: Сеад Хакшабанович (Владимир Йовович, 46'), Никола Крстович (Милутин Осмаич, 71'), Адам Марушич (Стефан Мугоша, 83'), Вукан Савичевич, Александар Шчекич, Марко Бакич (Стеван Йоветич, 46'), Ристо Радунович, Игор Вуячич, Стефан Савич, Марко Вешович, Милан Миятович Предупреждение: Стефан Савич (43')

После этого матча Черногория возглавляет группу G. Следующий матч команда проведет 27 марта против Сербии, а Болгария сыграет в тот же день против Венгрии.