Наби: Реален ли ответный матч в России? Да

Вице-президент Федерации футбола Иранане исключает возможности проведения еще одного поединка со сборной России.

«Реален ли ответный матч в России? Прошлой ночью я встречался с генсеком РФС Митрофановым и были переговоры. Да, возможно в какой-то из свободных окон мы сыграем еще один матч с Россией. Еще не решено, в этом году или следующем. Будет понятно после переговоров.

Хотели бы, чтобы Россия присоединилась к Азиатской конфедерации футбола? Да, наша федерация настроена позитивно», — цитирует Наби Sport24.

23 марта сборные Ирана и России сыграли вничью 1:1 в рамках товарищеского поединка.