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    Наби: Реален ли ответный матч в России? Да

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Вице-президент Федерации футбола Ирана Мохаммад Наби не исключает возможности проведения еще одного поединка со сборной России.

    Иран — Россия
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    Иран — Россия

    «Реален ли ответный матч в России? Прошлой ночью я встречался с генсеком РФС Митрофановым и были переговоры. Да, возможно в какой-то из свободных окон мы сыграем еще один матч с Россией. Еще не решено, в этом году или следующем. Будет понятно после переговоров.

    Хотели бы, чтобы Россия присоединилась к Азиатской конфедерации футбола? Да, наша федерация настроена позитивно», — цитирует Наби Sport24.

    23 марта сборные Ирана и России сыграли вничью 1:1 в рамках товарищеского поединка.

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