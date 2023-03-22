Нигматуллин считает, что система «весна-осень» в РПЛ выглядит логичнее

Бывший вратарь московского «Локомотива»прокомментировал возможность возвращения РПЛ к системе «весна-осень».

«Я всегда выступал за систему "весна-осень" в РПЛ. Почему? Мне это весьма близко. Такая система выглядит логичнее: весной начали и в этот же календарный год завершили чемпионат.

Зачастую бывает, что первые полгода один клуб выглядит отлично, но уже спустя три месяца наблюдаем совершенно иную картину.

Первенство из-за большой зимней паузы получается рваным. Всю жизнь играли именно так. Однако я считаю, что к прежней системе уже вернуться будет очень трудно, скорее всего, даже невозможно.

Считаю, что сейчас всех игроков устраивает сегодняшняя система —у них два больших отпуска в году», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что РФС может рассмотреть переход на систему «весна‑осень» в том числе в РПЛ, если такая инициатива будет исходить от клубов.