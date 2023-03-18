«Салернитана» — «Болонья»: счет матча 2:2, обзор голов

Встреча 27-го тура Серии А междузавершилась ничьей. Счет составил 2:2.

На перерыв команды ушли при счете 1:1. У хозяев забил Лоренцо Пирола, у гостей — Льюис Фергюсон.

В тайме втором соперники снова обменялись голами. Булайе Диа отметился у «Салернитаны», Хараламбос Ликояннис — у «Болоньи».

Также у «красно-синих» двумя результативными передачами отметился Гиоргос Кириопулос.

Футбол. Италия. Серия А Салернитана — Болонья 2:2 Голы: 1:0 Лоренцо Пирола (7'), 1:1 Льюис Фергюсон (11'), 2:1 Булайе Диа (64'), 2:2 Хараламбос Ликояннис (73') Салернитана: Гильермо Очоа, Флавьюс Данильюк, Норберт Дьёмбер (Федерико Фасио, 87'), Лоренцо Пирола, Паскуале Маццокки (Саломон Самбья, 68'), Эмиль Бохинен (Тонни Триндаде Вильена, 56'), Лассана Кулибали, Домагой Брадарич, Григорис Кастанос (Кшиштоф Пёнтек, 56'), Антонио Кандрева (Эрик Ботхейм, 87'), Булайе Диа Болонья: Муса Бэрроу (Марко Арнаутович, 65'), Гиоргос Кирьякопулос (Роберто Сориано, 81'), Льюис Фергюсон, Михел Эбишер (Риккардо Орсолини, 65'), Йерди Схаутен, Никола Моро, Андреа Камбьязо (Хараламбос Ликояннис, 21'), Джон Лукуми, Адама Сумаоро, Стефан Пош, Лукаш Скорупски Предупреждение: Риккардо Орсолини (76')

После этого матча у «Болоньи» 37 очков и 9-е место в таблице Серии А. У «Салернитаны» 27 пунктов и 16-я позиция.