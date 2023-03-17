«Юнион» — «Унион»: счет матча 3:0, обзор голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европына своем поле разгромилсо счетом 3:0.

Счет в матче открыл Тедди Теума. На перерыв команды ушли при минимальном перевесе хозяев.

Во второй половине встречи Жан Тьерри Лазар Амани отметился вторым голом в составе «Юниона», а защитник гостей Яник Хаберер получил вторую желтую за грубую игру и оставил команду в меньшинстве.

После этого точку поставил Лоик Лапуссин, который забил после отмененного мяча Амани.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Юнион — Унион 2:0 Голы: 1:0 Тедди Теума (18'), 2:0 Лазар Амани (63') Юнион: Антони Морис, Барт Ниувкоп, Исмаэль Кандусс, Кристиан Бёрджесс, Сибе ван дер Хейден, Сенне Линен, Тедди Теума (Уссама Эль-Аззузи, 85'), Лоик Лапуссен, Виктор Бонифас (Каспер Терхо, 90'), Лазар Амани, Саймон Адингра (Густаф Нильссон, 67') Унион: Свен Михель (Теозон-Жордан Сибачо, 56'), Шеральдо Бекер, Жером Руссийон (Кристофер Триммель, 74'), Мортен Торсби (Джейми Левелинг, 67'), Рани Хедира, Аисса Лайдуни (Яник Хаберер, 56'), Йосип Юранович (Нико Гисельман, 74'), Диогу Лейте, Робин Кнохе, Данило Дуки, Фредерик Реннов Предупреждения: Диогу Лейте (27'), Аисса Лайдуни (48'), Яник Хаберер (60'), Яник Хаберер (80'), Барт Ниувкоп (85')

В первой игре команды разошлись результативной ничьей (3:3). Общий счет по сумме двух встреч составил 6:3, «Юнион» идет дальше.