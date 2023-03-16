«Фиорентина» и «Лех» пробились в четвертьфинал Лиги конференций

Турецкийпотерпел домашнее поражение от итальянской(1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

Счет на 35-й минуте открыли турки. Эрдоган Ешильюрт слева прошёл вперёд, сместился к центру и с двадцати трёх метров мощно пробил в дальний верхний угол ворот.

«Фиалки» отыгрались еще до перерыва. На 44-й минуте Гонсалес по центру пошёл вперёд, обыгрался с Бонавентурой и выскочил один на один с голкипером. Вурал отразил удар Николаса, но на добивании сыграл Артур Кабрал.

На 62-й минуте гости повели. Мандрагора от углового флага навесил на Николу Миленковича, который головой переправил мяч в дальний угол.

На 78-й минуте Мандрагора слева сделал заброс в штрафную площадь «Сивасспора». Чифтчи сыграл на перехвате и откинул мяч на Гутаса. Димитрис решил сделать скидку на Вурала, но послал сферу точно в левый угол своих ворот.

На 81-й минуте «Сивасспор» остался в меньшинстве. Мандрагора в центре поля сбил Арслана. Хакан, лежа на газоне, решил ударить обидчика ногой — прямая красная карточка капитану «Сивасспора».

А на 89-й минуте Кастровилли в центре штрафной площади «Сивасспора» получил мяч, отошёл налево назад и с линии точно пробил в дальний угол.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Сивасспор — Фиорентина 1:4 Голы: 1:0 Эрдоган Ешильюрт (35'), 1:1 Артур Кабрал (44'), 1:2 Никола Миленкович (62'), 1:3 Димитрис Гутас (автогол) (78'), 1:4 Гаэтано Кастровилли (89') Сивасспор: Али Шашал Вурал, Мурат Палули (Мустафа Ятабаре, 76'), Аарон Аппиндангойе, Димитрис Гутас, Угюр Чифтчи, Хакан Арслан, Исаак Кофи (Леке Джеймс, 66'), Харис Харисис (Фредрик Ульвестад, 15'), Самуэль Сайс (Emre Gokay, 75'), Jordy Caicedo (Clinton N'Jie, 66'), Эрдоган Ешильюрт Фиорентина: Николас Гонсалес (Риккардо Сапонара, 83'), Артур Кабрал (Кристиан Куаме, 83'), Жонатан Иконе, Джакомо Бонавентура (Гаэтано Кастровилли, 84'), Софьян Амрабат (Алессандро Бьянко, 84'), Роландо Мандрагора, Лука Раньери, Лукас Мартинес (Игор де Пауло, 66'), Никола Миленкович, Додо, Пьетро Терраччиано Предупреждения: Димитрис Гутас (63'), Лукас Мартинес (65'), Фредрик Ульвестад (77'), Эрдоган Ешильюрт (90 + 3'), Никола Миленкович (90 + 3') Удаление: Хакан Арслан (81')

В первом матче «Фиорентина» победила со счетом 1:0 и по сумме двух матчей флорентийцы вышли в четвертьфинал.

Все прогнозы на Лигу конференций

В параллельном матче шведский «Юргороден» на своем поле уступил польскому «Леху Познань» — 0:3.

На 44-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Маркус Даниэльссон.

На 77-й минуте «Лех» открыл счет благодаря точному удару полузащитника Филипа Мархвиньского.

А в компенсированное время ворота шведов поразили грузинский хавбек Ника Квеквескири и полузащитник Михал Скурась.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Юргорден — Лех Познань 0:3 Голы: 0:1 Филип Мархвиньский (77'), 0:2 Ника Квеквескири (90 + 1'), 0:3 Михал Скурась (90 + 2') Юргорден: Якоб Зеттерстрём, Петр Юханссон, Йеспер Лёфгрен, Маркус Даниэльссон, Элиас Андерссон (Пьер Бенгтссон, 82'), Хампус Финнделл (Isak Alemayehu Mulugeta, 81'), Расмус Шуллер, Магнус Эрикссон (Бесард Сабович, 65'), Харис Радетинац, Йоэль Асоро (Jacob Bergstrom, 74'), Gustav Medonca Wikheim (Карлос Морос Грация, 82') Лех Познань: Микаэль Исхак (Artur Sobiech, 80'), Филип Шимчак (Adriel D'Avila Ba Loua, 73'), Афонсу Соуза (Филип Мархвиньский, 67'), Михал Скурась, Йеспер Карлстрём (Филип Дагерстоль, 73'), Радослав Муравски (Ника Квеквескири, 67'), Педру Ребошу, Антонио Милич, Бартош Саламон, Жоэл Виейра Перейра, Филип Беднарек Предупреждения: Харис Радетинац (9'), Йеспер Карлстрём (42'), Радослав Муравски (54'), Афонсу Соуза (63'), Элиас Андерссон (73'), Филип Шимчак (73'), Artur Sobiech (83'), Бесард Сабович (87') Удаление: Маркус Даниэльссон (44')

В первом матче «Лех» победил со счетом 2:0 и по сумме двух матчей поляки вышли в следующий раунд плей-офф.

Четвертьфинальные пары определятся по результатам жеребьевки, которая пройдет 17 марта.