Тюкавин: После матча Фомин назвал кормильцем

Нападающий московскогопрокомментировал победу над(1:0) в матче 18‑го тура РПЛ.

Отметим, что именно гол Тюкавина принес динамовцам три очка.

«Отмененные голы? Уже привыкли. Поэтому, когда забиваешь, раньше времени не радуешься, ждёшь. И после того как напишут, что проверка закончилась, можно радоваться.

Мы во всем прибавляем каждый день и каждую тренировку.

Сегодня назвали кормильцем. От Фомина слышал. Гол забил, выиграли, вся команда рада.

Сколько тренер считает нужным давать мне времени, столько и стараюсь использовать на максимум. Не могу оспаривать решения тренера. Видимо, сейчас то время, когда я должен выходить на замену.

Посещаемость? Сами видите, хотя бы около 5 тысяч пришло. Когда гол забивал, болельщиков было очень хорошо слышно. Хотелось бы так весь матч», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Динамо» набрало 32 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице. У «Крыльев» 20 пунктов и 11-я строчка.