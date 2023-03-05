ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриУсик и Фьюри скандалят из-за денег. Бой века на грани срыва
  • 16:13
    • Голберг выиграл марафон на чемпионате мира, Клебо — второй
  • 16:05
    • Гол Тюкавина принес «Динамо» победу над «Крыльями»
  • 14:06
    • «Адмирал» в овертайме переиграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии
  • 16:54
    • Дубль Бен Йеддера не помог «Монако» победить «Труа»
    Все новости спорта

    Тюкавин: После матча Фомин назвал кормильцем

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Крылья Советов
    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 18‑го тура РПЛ.

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    Отметим, что именно гол Тюкавина принес динамовцам три очка.

    «Отмененные голы? Уже привыкли. Поэтому, когда забиваешь, раньше времени не радуешься, ждёшь. И после того как напишут, что проверка закончилась, можно радоваться.

    Мы во всем прибавляем каждый день и каждую тренировку.

    Сегодня назвали кормильцем. От Фомина слышал. Гол забил, выиграли, вся команда рада.

    Сколько тренер считает нужным давать мне времени, столько и стараюсь использовать на максимум. Не могу оспаривать решения тренера. Видимо, сейчас то время, когда я должен выходить на замену.

    Посещаемость? Сами видите, хотя бы около 5 тысяч пришло. Когда гол забивал, болельщиков было очень хорошо слышно. Хотелось бы так весь матч», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

  • Фомин: Нельзя играть так, как мы играли в первом тайме
  • Читайте по теме

    • Благодаря этой победе «Динамо» набрало 32 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице. У «Крыльев» 20 пунктов и 11-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» разнесет «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.96
    •
  • «Барса» обыграет «Валенсию» даже без Левандовского и Педри
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • ЦСКА обыграет «Сочи» четвертый раз в сезоне
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.64
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Интер — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры