Тюкавин: После матча Фомин назвал кормильцем

Отметим, что именно гол Тюкавина принес динамовцам три очка.
«Отмененные голы? Уже привыкли. Поэтому, когда забиваешь, раньше времени не радуешься, ждёшь. И после того как напишут, что проверка закончилась, можно радоваться.
Мы во всем прибавляем каждый день и каждую тренировку.
Сегодня назвали кормильцем. От Фомина слышал. Гол забил, выиграли, вся команда рада.
Сколько тренер считает нужным давать мне времени, столько и стараюсь использовать на максимум. Не могу оспаривать решения тренера. Видимо, сейчас то время, когда я должен выходить на замену.
Посещаемость? Сами видите, хотя бы около 5 тысяч пришло. Когда гол забивал, болельщиков было очень хорошо слышно. Хотелось бы так весь матч», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».
Благодаря этой победе «Динамо» набрало 32 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице. У «Крыльев» 20 пунктов и 11-я строчка.