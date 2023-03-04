Аршавин рассказал, когда Промес получит российский паспорт

Сообщалось, что министерство спорта отказалось помогать Промесу в этом вопросе. Просьбу о содействии «Спартак» направил еще в октябре. В конце декабря московский клуб получил отказ, связанный с заведенным в Нидерландах уголовным делом в отношении футболиста.
«Спартак» позже подтвердил, что Промесу отказали в выдаче паспорта РФ.
«Квинси заслуживает российский паспорт? Здесь даже вопрос не стоит. Просто юридические нормы не позволяют.
Это хороший футболист. Многое сделал для "Спартака". В России у него не было скандалов.
Когда он уладит свои вопросы в Голландии, думаю, у него проблем не возникнет с гражданством РФ», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Промесу на родине вменяется покушение на убийство, и грозит реальный срок лишения свободы. Кроме того голландец подозревается в причастности к наркоторговле.
Напомним, в феврали российские паспорта получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.