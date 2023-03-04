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    Аршавин рассказал, когда Промес получит российский паспорт

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    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о том, что министерство спорта РФ отказалось содействовать нидерландскому нападающему «Спартака» Квинси Промесу в получении российского паспорта.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    Сообщалось, что министерство спорта отказалось помогать Промесу в этом вопросе. Просьбу о содействии «Спартак» направил еще в октябре. В конце декабря московский клуб получил отказ, связанный с заведенным в Нидерландах уголовным делом в отношении футболиста.

    «Спартак» позже подтвердил, что Промесу отказали в выдаче паспорта РФ.

    «Квинси заслуживает российский паспорт? Здесь даже вопрос не стоит. Просто юридические нормы не позволяют.

    Это хороший футболист. Многое сделал для "Спартака". В России у него не было скандалов.

    Когда он уладит свои вопросы в Голландии, думаю, у него проблем не возникнет с гражданством РФ», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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    • Промесу на родине вменяется покушение на убийство, и грозит реальный срок лишения свободы. Кроме того голландец подозревается в причастности к наркоторговле.

    Напомним, в феврали российские паспорта получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.

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