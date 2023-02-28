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    Моратта: «Интер» выкупит Лукаку у «Челси»

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    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем нападающего Ромелу Лукаку.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «Останется ли Лукаку в следующем году? Пока рано решать, он вернется в "Челси", и мы посмотрим, что будет дальше.

    Лукаку точно хочет остаться в "Интере" — мы знаем о намерениях Ромелу, поэтому посмотрим, сможем ли мы договориться о его возвращении сюда», — цитирует Моратту журналист Фабрицио.

    Напомним, Лукаку перешел из «Челси» в «Интер» на правах аренды в июле 2022 года. Срок соглашения с 29-летним бельгийцем истекает 30 июня 2023 года.

    Календарь и таблица Серии А

    Лукаку в текущем сезоне провел в Серии А 12 матчей, в которых забил два мяча. Его рыночная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

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