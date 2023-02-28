Моратта: «Интер» выкупит Лукаку у «Челси»

Генеральный директор «Интера»высказался о будущем нападающего

«Останется ли Лукаку в следующем году? Пока рано решать, он вернется в "Челси", и мы посмотрим, что будет дальше.

Лукаку точно хочет остаться в "Интере" — мы знаем о намерениях Ромелу, поэтому посмотрим, сможем ли мы договориться о его возвращении сюда», — цитирует Моратту журналист Фабрицио.

Напомним, Лукаку перешел из «Челси» в «Интер» на правах аренды в июле 2022 года. Срок соглашения с 29-летним бельгийцем истекает 30 июня 2023 года.

Календарь и таблица Серии А

Лукаку в текущем сезоне провел в Серии А 12 матчей, в которых забил два мяча. Его рыночная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.