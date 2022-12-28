Тен Хаг: «МЮ» мог больше забить «Ноттингему»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал разгромную победу своей команды над «Ноттингем Форрест» в матче 17-го тура АПЛ (3:0).

«Мы должны были забить еще больше мячей, мы создали так много моментов и могли завершить матч раньше. Непосредственно перед перерывом у нас было два действительно хороших шанса закончить игру.

Впереди нас ждет много игр. Это помогло бы нам в будущем, некоторые игроки бы сохранили энергию. Для прогресса команды нам нужно быть более рассудительными», — цитирует тен Хага BBC Sport.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Ноттингем» идет на предпоследней строчке с 13-ю очками.