ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваИтоги ЧР-2023. «Липовые» чемпионы в танцах. Поражение Валиевой?
  • 00:56
    • «МЮ» разгромил «Ноттингем Форест», у Рашфорда гол и ассист
  • 22:34
    • Гол и ассист Хаверца принесли «Челси» победу над «Борнмутом»
    Все новости спорта

    Тен Хаг: «МЮ» мог больше забить «Ноттингему»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу своей команды над «Ноттингем Форрест» в матче 17-го тура АПЛ (3:0).

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    «Мы должны были забить еще больше мячей, мы создали так много моментов и могли завершить матч раньше. Непосредственно перед перерывом у нас было два действительно хороших шанса закончить игру.

    Впереди нас ждет много игр. Это помогло бы нам в будущем, некоторые игроки бы сохранили энергию. Для прогресса команды нам нужно быть более рассудительными», — цитирует тен Хага BBC Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Ноттингем» идет на предпоследней строчке с 13-ю очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Результативность «Бернли» не подведет
  • «Бернли» — «Бирмингем». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Выезд в Казань поможет «Магнитке» прервать серию поражений
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • На льду ЦСКА питерцы отомстят за недавнее поражение
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бешикташ — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры