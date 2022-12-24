Нагельсманн: «Бавария» показала выдающийся футбол в первой половине сезона

Главный тренероценил игру мюнхенской команды в уходящем году.

«Думаю, мы показывали выдающийся футбол в первой половине сезона, несмотря на небольшой спад.

Мы провели прекрасные матчи в чемпионате, Кубке Германии, Лиге чемпионов.

Желаю всем счастливого Рождества и Нового года. Надеюсь, мы вместе отпразднуем завоевание всех возможных трофеев», — цитирует тренера Bayern & Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

После 15 туров Бундеслиги «Бавария» лидирует с 34 очками, на 4 балла обгоняя ближайшего преследователя. В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы сыграют с ПСЖ.