Нагельсманн: «Бавария» показала выдающийся футбол в первой половине сезона

Юлиан Нагельсманн Фото: globallookpress.com
«Думаю, мы показывали выдающийся футбол в первой половине сезона, несмотря на небольшой спад.
Мы провели прекрасные матчи в чемпионате, Кубке Германии, Лиге чемпионов.
Желаю всем счастливого Рождества и Нового года. Надеюсь, мы вместе отпразднуем завоевание всех возможных трофеев», — цитирует тренера Bayern & Germany.
Календарь и таблица Бундеслиги
После 15 туров Бундеслиги «Бавария» лидирует с 34 очками, на 4 балла обгоняя ближайшего преследователя. В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы сыграют с ПСЖ.