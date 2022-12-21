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    «Манчестер Юнайтед» намерен купить Гризманна у «Атлетико»

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    «Манчестер Юнайтед» предложил «Атлетико» 60 миллионов евро за нападающего Антуана Гризманна. Об этом сообщает Fichajes.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    После ухода Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» планирует подписать нового нападающего в это зимнее трансферное окно.

    31-летний Гризманн был одним из лидеров сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, сделав 3 голевые передачи в 7 матчах.

    Отмечается, что «Атлетико» не горит желанием отпускать Гризманна, но может продать игрока, если «МЮ» увеличит свое предложение.

    В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 21 матч, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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