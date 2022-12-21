«Манчестер Юнайтед» намерен купить Гризманна у «Атлетико»

предложил60 миллионов евро за нападающего. Об этом сообщает Fichajes

После ухода Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» планирует подписать нового нападающего в это зимнее трансферное окно.

31-летний Гризманн был одним из лидеров сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, сделав 3 голевые передачи в 7 матчах.

Отмечается, что «Атлетико» не горит желанием отпускать Гризманна, но может продать игрока, если «МЮ» увеличит свое предложение.

В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 21 матч, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.