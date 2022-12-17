Мартинес оценил игру Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре

Голкипер сборной Аргентинывысказал мнение по поводу финала ЧМ с Францией и оценил игру капитана сборной

«У нас есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире. Играть в четыре или пять защитников — это одно и то же.

Другая команда немного выглядит фаворитом, но мы не чувствуем себя ни ниже, ни выше кого-либо. Среди нас есть лучшие.

Я видел отличного Лео на Кубке Америки. Но на этом чемпионате мира он ещё лучше: физически и в футбольном плане.

Это даёт нам много энергии и счастья», — приводит слова Мартинеса RMC Sport.

Сборная Аргентины встретится с Францией 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.