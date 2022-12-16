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    СМИ: Клубный ЧМ пройдет в феврале в Марокко

    Футбол Клубный чемпионат мира
    ФИФА решила провести клубный ЧМ-2022 в Марокко, сообщает Sportschau.

    Марокко уже дважды принимал клубный ЧМ
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    Марокко уже дважды принимал клубный ЧМ

    Обычно клубный чемпионат мира проходит в декабре, однако в этот раз был перенесен на февраль 2023 года из-за ЧМ-2022 в Катаре. Турнир пройдет с 1 по 11 февраля.

    В турнире примут участие победители самых престижных континентальных клубных турниров: испанский «Реал», бразильский «Фламенго», американский «Сиэттл Саундерс», новозеландский «Окленд Сити», марокканский «Видад». Еще два участника станут известны после завершения азиатской ЛЧ и будет один клуб из страны-хозяйки.

    Марокко уже дважды принимал клубный ЧМ — в 2013 и 2014 годах.

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