СМИ: Клубный ЧМ пройдет в феврале в Марокко

ФИФА решила провести клубный ЧМ-2022 в Марокко, сообщает Sportschau.

Обычно клубный чемпионат мира проходит в декабре, однако в этот раз был перенесен на февраль 2023 года из-за ЧМ-2022 в Катаре. Турнир пройдет с 1 по 11 февраля.

В турнире примут участие победители самых престижных континентальных клубных турниров: испанский «Реал», бразильский «Фламенго», американский «Сиэттл Саундерс», новозеландский «Окленд Сити», марокканский «Видад». Еще два участника станут известны после завершения азиатской ЛЧ и будет один клуб из страны-хозяйки.

Марокко уже дважды принимал клубный ЧМ — в 2013 и 2014 годах.