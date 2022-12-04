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    Каминьский об игре с Францией: Мы знаем с кем столкнемся

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    Нападающий сборной Польши Якуб Каминьский поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ с Францией.

    Якуб Каминьский
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    Якуб Каминьский

    «После игры с Аргентиной и выхода в плей-офф мы испытали облегчение. Можно подумать, что сейчас мы всё бросим, но нам нечего терять. Мы знаем, с кем столкнёмся.

    Команда действующего чемпиона мира сильно изменилась. Это по-прежнему сильная сборная, и они легко могут нанести два или три удара по нашим воротам.

    Да, они всё ещё фавориты. Но, как я уже сказал, может быть, это позволит нам чуть больше рисковать. Посмотрим, как к этому вопросу подойдёт тренер Михневич и каков будет план.

    Мы должны воспользоваться шансом», — приводит слова Каминьского Sport.pl.

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