Полузащитник Уругвая: Судьба выхода в плей-офф ЧМ не зависела от нас

Полузащитник сборной Уругваяпрокомментировал драматичный вылет команды с чемпионата мира в Катаре.

В заключительном туре уругвайцы, благодаря дублю де Арраскаэта обыграли Гану (2:0), но заняли третье место в группе Н, так как в другой игре Корея победила Португалию (2:1).

«Мы сделали все возможное, чтобы выйти из группы... Но этого не произошло, и мы расстроены, мы отдали все силы в этой игре. Это результат, который не зависел от нас.

Решение судьи не назначать пенальти? Мы должны посмотреть на этот эпизод, но нам нужно двигаться дальше. Что случилось, то случилось», — приводит слова де Арраскаэта RMC Sport.

Португалия заняла первое место в группе Н (6 очков) и вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Сборные Кореи и Уругвая набрали по 4 очка, но корейцы вышли в 1/8 финала по дополнительным показателям.