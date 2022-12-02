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    Полузащитник Уругвая: Судьба выхода в плей-офф ЧМ не зависела от нас

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    Полузащитник сборной Уругвая Джорджиан де Арраскаэта прокомментировал драматичный вылет команды с чемпионата мира в Катаре.

    Джорджиан де Арраскаэта
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    Джорджиан де Арраскаэта

    В заключительном туре уругвайцы, благодаря дублю де Арраскаэта обыграли Гану (2:0), но заняли третье место в группе Н, так как в другой игре Корея победила Португалию (2:1).

    «Мы сделали все возможное, чтобы выйти из группы... Но этого не произошло, и мы расстроены, мы отдали все силы в этой игре. Это результат, который не зависел от нас.

    Решение судьи не назначать пенальти? Мы должны посмотреть на этот эпизод, но нам нужно двигаться дальше. Что случилось, то случилось», — приводит слова де Арраскаэта RMC Sport.

    Португалия заняла первое место в группе Н (6 очков) и вышла в плей-офф ЧМ-2022.

    Сборные Кореи и Уругвая набрали по 4 очка, но корейцы вышли в 1/8 финала по дополнительным показателям.

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