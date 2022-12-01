Гвардиол: Было непросто опекать Лукаку

Защитник сборной Хорватииподвел итоги матча с(0:0) в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Хорваты набрали 5 очков и вышли в плей-офф мундиаля со второго места в группу, а бельгийцы с 4 очками закончили групповой этап на третьем месте.

«Мы добились цели, пошли дальше. У нас было много моментов, поэтому мы могли забить гол.

Но и бельгийцы не воспользовались своими возможностями, если быть честными, так что мы можем быть довольны результатом.

Было непросто опекать Лукаку, мы знаем, какого он телосложения, какой он игрок, но когда мы компактны, мы хорошо контролировали защиту», — заявил игрок Jutarnji List.