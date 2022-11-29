Генменеджер «Кармиотисса»: Следим ли мы за Дзюбой? Кто не следит за ним!

Генеральный менеджервысказался о возможном переходе нападающегов кипрский клуб.

Ранее начальник «Кармиотисса» Яннис Виоларис опроверг возможное подписание контракта с форвардом.

«Начальник команды Яннис Виоларис сказал, что ничего не знает о Дзюбе? Он уже не работает в клубе.

Могу сказать, что Дзюба — отличный, фантастический игрок. Не могу ничего комментировать касательно потенциального перехода.

Следим ли мы за Дзюбой? Кто не следит за ним! Если вы имеете дело с таким фантастическим нападающим, кто не хочет его.

Заиграет ли он на Кипре как Кокорин? Кокорин очень успешен. Однако повторюсь, пока не могу комментировать никакие потенциальные трансферы», — сказал Антониус «Спорт-Экспрессу».

Артем Дзюба является свободным агентом. Футболист с августа выступал за «Адану Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября россиянин расторг контракт с клубом.

В чемпионате Кипра выступает еще один российский нападающий — Александр Кокорин, который играет за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».