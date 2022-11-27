Схватка футбольных тяжеловесов и возмездие для Канады. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

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27 ноября

Восьмой игровой день порадует рядом интересных противостояний 2-го тура. Накажут ли Модрич и компания главного тренера Канады за длинный язык?

Продолжится ли голевая засуха в матче Бельгии и Морокко? Украсят ли свою раздевалку оригами после матча с Коста-Рикой японцы? И наконец, порадует ли красивой игрой и голевым изобилием встреча Испании и Германии?

Несколько команд по итогам игрового дня могут гарантировать себе выход в плей-офф, а кое-кто из фаворитов может попрощаться с турниром уже ко второму туру.

Весь календарь матчей группового этапа чемпионата мира доступен на LiveSport.Ru. Кроме того, сайт LiveCup.Run позволяет следить за поединками в режиме online.

13:00. Япония — Коста-Рика

Сборная Японии устроила одну из двух сенсаций первого тура мундиаля, одержав волевую победу над командой Германии, которая хоть в последние годы и потеряла свой статус несокрушимой, но не перестала вселять страх в сердца соперников.

Но не в сердца «синих самураев», которые не дрогнули даже после того, как пропустили первыми, привезя себе пенальти в первом тайме. После перерыва Хадзимэ Мориясу заменами перестроил игру своей команды и Япония одержала вполне заслуженную историческую победу.

Японская раздевалка после победы twitter

А вот костариканцы в первом туре попали под каток сборной Испании, пропустив семь безответных мячей. И выглядели при этом южноамериканцы совершенно беспомощно — не нанесли ни одного удара, да и касаний в чужой штрафной на их счету всего 2.

Этот матч, похоже, завершил славную карьеру экс-голкипера «Реала» Кейлора Наваса, который сейчас полирует лавку в ПСЖ. Голкипер пропустил семь голов после 8 ударов в створ своих ворот и был признан худшим игроком матча.

Кейлор Навас globallookpress.com

Дадут ли ему реабилитироваться в матче с Японией, или Луис Суарес дать шанс его сменщикам Патрику Секейре или Эстебану Альварадо?

Эксперты LiveSport.ru в своем прогнозе на матч Япония — Коста-Рика ждут уверенной победы «самураев» с форой (-1,5). Можно также сделать ставку на сухую победу японцев, вспоминая как они уверенно отработали в обороне против Германии.

13:00. Япония — Коста-Рика Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup Комментатор: Игорь Кытманов

Игорь Кытманов Место встречи:«Ахмед бин Али», Эр-Райян

16:00 Бельгия — Марокко

Бельгийскую сборную по инерции все считают одним из фаворитов турнира, но в это кажется не очень верят даже сами лидеры «красных дьяволов», по крайней мере так думает Кевин де Брейне.

Глядя на то, как натужно Бельгия одолела сборную Канады, с ним можно согласиться. Тем более, не отрази Тибо Куртуа пенальти в первом тайме, исход мог быть совсем иным.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Марокканская сборная вряд ли доставит своей атакой бельгийцам такие же проблемы, как «кленовые листья». По крайней мере в матче с Хорватией африканцы предпочли сделать ставку на оборону, выдав самую скучную безголевую ничью турнира.

Впрочем, сбрасывать со счетом их не стоит — все же за «атласских львов» выступает качественный дуэт фланговых защитников Хакими («ПСЖ») и Мазрауи («Бавария»).

Сборная Марокко globallookpress.com

Наши эксперты считают, что Марокко не сумеет отличиться в матче с Бельгией и можно поставить на «сухую» победу «красных дьяволов». Неплохим вариантом будет и «тотал ниже 2,5» — вряд ли команды устроят голевое пиршество. Наш прогноз на матч Бельгия — Марокко можно найти тут.

16:00. Бельгия — Марокко Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup Комментатор: Эльвин Керимов

Эльвин Керимов Место встречи: «Эль-Тумама», Доха

19:00 Хорватия — Канада

Вялая безголевая ничья Хорватии с марокканцами стала большим разочарованием для поклонников «шашченых» — все же от финалистов прошлого мундиаля ждали большего.

Но можно не сомневаться, что в матче с Канадой будет куда больше огня и благодарить за это надо наставника североамериканской команды Джона Хердмана, который сумел замотивировать обе команды.

Джон Хердман globallookpress.com

После игры с Бельгией английский специалист собрал команду в центре поля и что-то эмоционально говорил. «Что я сказал ребятам в круге? Просто — что мы собираемся взять и отыметь Хорватию», — не стесняясь рассказал он в интервью.

Хорваты, как нетрудно догадаться, не оценили — передовица таблоида 24 Sata вышла с фото Хердмана и заголовком «У тебя есть язык, но есть ли у тебя яйца?».

Джон Хердман twitter

Тренер и игроки сборной Хорватии с кровожадными ухмылками заявили, что не могут дождаться матча с Канадой. Англичанин попытался сдать назад, но было уже поздно. Матч явно будет интересным.

Эксперты LiveSport.ru в своем прогнозе на встречу Хорватия — Канада ждут победы «шашечных» в результативном матче , но канадцы тоже постараются не уйти с поля без гола. Ставка «обе забьют» наверняка сыграет.

19:00. Хорватия — Канада Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup Комментатор: Олег Пирожков

Олег Пирожков Место встречи: «Халифа», Доха

22:00 Испания — Германия

Встреча двух тяжеловесов, так непохоже начавших групповой турнир. «Фурия Роха» подтвердила статус фаворитов, не оставив камня на камне от сборной Коста-Рики (7:0).

Немцы же второй мундиаль подряд начали с неожиданного поражения, на этот раз от Японии, поплатившись за недооценку соперника и серьезно осложнив себе жизнь.

Сборная Германии globallookpress.com

Не пошло на пользу германской командой и то, что перед их матчем было больше разговоров о политическом жесте, чем о футболе. Благие начинания нужно было подкреплять успешной игрой, а теперь Бундестим приходится пожинать шквал критики на эту тему.

Встреча Испания — Германия обещает быть украшением игрового дня, с прогнозом на нее можно ознакомиться тут. Наши эксперты ждут, что испанцы победят в результативном матче, а забивать будут все.

Сборная Испании globallookpress.com

Вряд ли «Фурии» удастся так же бодро разгуляться против Германии, как в матче с костариканцами, но не будем забывать, что два года назад в Лиге наций Испания разгромила немцев со счетом 6:0.

Для рисковых игроков у нас есть дерзкий прогноз на матч Испания — Германия.

22:00. Испания — Германия Прямая трансляция: Матч ТВ/ Матч Премьер/ Матч Футбол 1, LiveCup

Матч ТВ/ Матч Премьер/ Матч Футбол 1, LiveCup Комментатор: Дмитрий Шнякин

Дмитрий Шнякин Место встречи: «Эль-Байт», Эль-Хаур

На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.

Также рекомендуем следить за появлением новых прогнозов на матчи ЧМ. Весь список доступен здесь. Тут вы можете отслеживать календарь и результаты матчей, а также турнирное расположение команд по группам.