Схватка футбольных тяжеловесов и возмездие для Канады. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

27 ноября
Восьмой игровой день порадует рядом интересных противостояний 2-го тура. Накажут ли Модрич и компания главного тренера Канады за длинный язык?
Продолжится ли голевая засуха в матче Бельгии и Морокко? Украсят ли свою раздевалку оригами после матча с Коста-Рикой японцы? И наконец, порадует ли красивой игрой и голевым изобилием встреча Испании и Германии?
Несколько команд по итогам игрового дня могут гарантировать себе выход в плей-офф, а кое-кто из фаворитов может попрощаться с турниром уже ко второму туру.
Весь календарь матчей группового этапа чемпионата мира доступен на LiveSport.Ru. Кроме того, сайт LiveCup.Run позволяет следить за поединками в режиме online.
13:00. Япония — Коста-Рика
Сборная Японии устроила одну из двух сенсаций первого тура мундиаля, одержав волевую победу над командой Германии, которая хоть в последние годы и потеряла свой статус несокрушимой, но не перестала вселять страх в сердца соперников.
Но не в сердца «синих самураев», которые не дрогнули даже после того, как пропустили первыми, привезя себе пенальти в первом тайме. После перерыва Хадзимэ Мориясу заменами перестроил игру своей команды и Япония одержала вполне заслуженную историческую победу.
А вот костариканцы в первом туре попали под каток сборной Испании, пропустив семь безответных мячей. И выглядели при этом южноамериканцы совершенно беспомощно — не нанесли ни одного удара, да и касаний в чужой штрафной на их счету всего 2.
Этот матч, похоже, завершил славную карьеру экс-голкипера «Реала» Кейлора Наваса, который сейчас полирует лавку в ПСЖ. Голкипер пропустил семь голов после 8 ударов в створ своих ворот и был признан худшим игроком матча.
Дадут ли ему реабилитироваться в матче с Японией, или Луис Суарес дать шанс его сменщикам Патрику Секейре или Эстебану Альварадо?
13:00. Япония — Коста-Рика
- Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
- Комментатор: Игорь Кытманов
- Место встречи:«Ахмед бин Али», Эр-Райян
16:00 Бельгия — Марокко
Бельгийскую сборную по инерции все считают одним из фаворитов турнира, но в это кажется не очень верят даже сами лидеры «красных дьяволов», по крайней мере так думает Кевин де Брейне.
Глядя на то, как натужно Бельгия одолела сборную Канады, с ним можно согласиться. Тем более, не отрази Тибо Куртуа пенальти в первом тайме, исход мог быть совсем иным.
Марокканская сборная вряд ли доставит своей атакой бельгийцам такие же проблемы, как «кленовые листья». По крайней мере в матче с Хорватией африканцы предпочли сделать ставку на оборону, выдав самую скучную безголевую ничью турнира.
Впрочем, сбрасывать со счетом их не стоит — все же за «атласских львов» выступает качественный дуэт фланговых защитников Хакими («ПСЖ») и Мазрауи («Бавария»).
16:00. Бельгия — Марокко
- Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
- Комментатор: Эльвин Керимов
- Место встречи: «Эль-Тумама», Доха
19:00 Хорватия — Канада
Вялая безголевая ничья Хорватии с марокканцами стала большим разочарованием для поклонников «шашченых» — все же от финалистов прошлого мундиаля ждали большего.
Но можно не сомневаться, что в матче с Канадой будет куда больше огня и благодарить за это надо наставника североамериканской команды Джона Хердмана, который сумел замотивировать обе команды.
После игры с Бельгией английский специалист собрал команду в центре поля и что-то эмоционально говорил. «Что я сказал ребятам в круге? Просто — что мы собираемся взять и отыметь Хорватию», — не стесняясь рассказал он в интервью.
Хорваты, как нетрудно догадаться, не оценили — передовица таблоида 24 Sata вышла с фото Хердмана и заголовком «У тебя есть язык, но есть ли у тебя яйца?».
Тренер и игроки сборной Хорватии с кровожадными ухмылками заявили, что не могут дождаться матча с Канадой. Англичанин попытался сдать назад, но было уже поздно. Матч явно будет интересным.
19:00. Хорватия — Канада
- Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
- Комментатор: Олег Пирожков
- Место встречи: «Халифа», Доха
22:00 Испания — Германия
Встреча двух тяжеловесов, так непохоже начавших групповой турнир. «Фурия Роха» подтвердила статус фаворитов, не оставив камня на камне от сборной Коста-Рики (7:0).
Немцы же второй мундиаль подряд начали с неожиданного поражения, на этот раз от Японии, поплатившись за недооценку соперника и серьезно осложнив себе жизнь.
Не пошло на пользу германской командой и то, что перед их матчем было больше разговоров о политическом жесте, чем о футболе. Благие начинания нужно было подкреплять успешной игрой, а теперь Бундестим приходится пожинать шквал критики на эту тему.
Встреча Испания — Германия обещает быть украшением игрового дня, с прогнозом на нее можно ознакомиться тут.
Вряд ли «Фурии» удастся так же бодро разгуляться против Германии, как в матче с костариканцами, но не будем забывать, что два года назад в Лиге наций Испания разгромила немцев со счетом 6:0.
Для рисковых игроков у нас есть дерзкий прогноз на матч Испания — Германия.
22:00. Испания — Германия
- Прямая трансляция: Матч ТВ/ Матч Премьер/ Матч Футбол 1, LiveCup
- Комментатор: Дмитрий Шнякин
- Место встречи: «Эль-Байт», Эль-Хаур
На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.
Также рекомендуем следить за появлением новых прогнозов на матчи ЧМ. Весь список доступен здесь. Тут вы можете отслеживать календарь и результаты матчей, а также турнирное расположение команд по группам.