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    Схватка футбольных тяжеловесов и возмездие для Канады. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

    Весь чемпионат мира за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 27 ноября 2022 года

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Японии Сборная Коста-Рики Сборная Хорватии Сборная Марокко Сборная Бельгии Сборная Канады Сборная Германии Футбол Германии Сборная Испании Футбол Испании
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  • 00:34
    • Месси: Мы знали, что сегодня нужно победить
  • 00:01
    • Гол и передача Месси позволили Аргентине оформить первую победу на ЧМ-2022
  • 20:57
    • Дубль Мбаппе помог сборной Франции обыграть Данию
  • 18:04
    • Гол и ассист Левандовского принесли Польше победу над Саудовской Аравией
  • 17:56
    • Автогол помог ЦСКА обыграть «Сочи» в Кубке России
  • 14:59
    • Сборная Австралии удержала минимальную победу над Тунисом на ЧМ-2022
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    Сборная Испании
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    Сборная Испании
    Каждый вечер во время ЧМ-2022 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий предстоящего игрового дня. Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    27 ноября

    Восьмой игровой день порадует рядом интересных противостояний 2-го тура. Накажут ли Модрич и компания главного тренера Канады за длинный язык?

    Продолжится ли голевая засуха в матче Бельгии и Морокко? Украсят ли свою раздевалку оригами после матча с Коста-Рикой японцы? И наконец, порадует ли красивой игрой и голевым изобилием встреча Испании и Германии?

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    • Несколько команд по итогам игрового дня могут гарантировать себе выход в плей-офф, а кое-кто из фаворитов может попрощаться с турниром уже ко второму туру.

    Весь календарь матчей группового этапа чемпионата мира доступен на LiveSport.Ru. Кроме того, сайт LiveCup.Run позволяет следить за поединками в режиме online.

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    13:00. Япония — Коста-Рика

    Сборная Японии устроила одну из двух сенсаций первого тура мундиаля, одержав волевую победу над командой Германии, которая хоть в последние годы и потеряла свой статус несокрушимой, но не перестала вселять страх в сердца соперников.

    Но не в сердца «синих самураев», которые не дрогнули даже после того, как пропустили первыми, привезя себе пенальти в первом тайме. После перерыва Хадзимэ Мориясу заменами перестроил игру своей команды и Япония одержала вполне заслуженную историческую победу.

    Японская раздевалка после победы
    twitter

    А вот костариканцы в первом туре попали под каток сборной Испании, пропустив семь безответных мячей. И выглядели при этом южноамериканцы совершенно беспомощно — не нанесли ни одного удара, да и касаний в чужой штрафной на их счету всего 2.

    Этот матч, похоже, завершил славную карьеру экс-голкипера «Реала» Кейлора Наваса, который сейчас полирует лавку в ПСЖ. Голкипер пропустил семь голов после 8 ударов в створ своих ворот и был признан худшим игроком матча.

    Кейлор Навас

    Дадут ли ему реабилитироваться в матче с Японией, или Луис Суарес дать шанс его сменщикам Патрику Секейре или Эстебану Альварадо?

    Эксперты LiveSport.ru в своем прогнозе на матч Япония — Коста-Рика ждут уверенной победы «самураев» с форой (-1,5). Можно также сделать ставку на сухую победу японцев, вспоминая как они уверенно отработали в обороне против Германии.

    13:00. Япония — Коста-Рика
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Игорь Кытманов
    • Место встречи:«Ахмед бин Али», Эр-Райян

    16:00 Бельгия — Марокко

    Бельгийскую сборную по инерции все считают одним из фаворитов турнира, но в это кажется не очень верят даже сами лидеры «красных дьяволов», по крайней мере так думает Кевин де Брейне.

    Глядя на то, как натужно Бельгия одолела сборную Канады, с ним можно согласиться. Тем более, не отрази Тибо Куртуа пенальти в первом тайме, исход мог быть совсем иным.

    Тибо Куртуа

    Марокканская сборная вряд ли доставит своей атакой бельгийцам такие же проблемы, как «кленовые листья». По крайней мере в матче с Хорватией африканцы предпочли сделать ставку на оборону, выдав самую скучную безголевую ничью турнира.

    Впрочем, сбрасывать со счетом их не стоит — все же за «атласских львов» выступает качественный дуэт фланговых защитников Хакими («ПСЖ») и Мазрауи («Бавария»).

    Сборная Марокко

    Наши эксперты считают, что Марокко не сумеет отличиться в матче с Бельгией и можно поставить на «сухую» победу «красных дьяволов». Неплохим вариантом будет и «тотал ниже 2,5» — вряд ли команды устроят голевое пиршество. Наш прогноз на матч Бельгия — Марокко можно найти тут.

    16:00. Бельгия — Марокко
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Эльвин Керимов
    • Место встречи: «Эль-Тумама», Доха

    19:00 Хорватия — Канада

    Вялая безголевая ничья Хорватии с марокканцами стала большим разочарованием для поклонников «шашченых» — все же от финалистов прошлого мундиаля ждали большего.

    Но можно не сомневаться, что в матче с Канадой будет куда больше огня и благодарить за это надо наставника североамериканской команды Джона Хердмана, который сумел замотивировать обе команды.

    Джон Хердман

    После игры с Бельгией английский специалист собрал команду в центре поля и что-то эмоционально говорил. «Что я сказал ребятам в круге? Просто — что мы собираемся взять и отыметь Хорватию», — не стесняясь рассказал он в интервью.

    Хорваты, как нетрудно догадаться, не оценили — передовица таблоида 24 Sata вышла с фото Хердмана и заголовком «У тебя есть язык, но есть ли у тебя яйца?».

    Джон Хердман
    twitter

    Тренер и игроки сборной Хорватии с кровожадными ухмылками заявили, что не могут дождаться матча с Канадой. Англичанин попытался сдать назад, но было уже поздно. Матч явно будет интересным.

    Эксперты LiveSport.ru в своем прогнозе на встречу Хорватия — Канада ждут победы «шашечных» в результативном матче, но канадцы тоже постараются не уйти с поля без гола. Ставка «обе забьют» наверняка сыграет.

    19:00. Хорватия — Канада
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Олег Пирожков
    • Место встречи: «Халифа», Доха

    22:00 Испания — Германия

    Встреча двух тяжеловесов, так непохоже начавших групповой турнир. «Фурия Роха» подтвердила статус фаворитов, не оставив камня на камне от сборной Коста-Рики (7:0).

    Немцы же второй мундиаль подряд начали с неожиданного поражения, на этот раз от Японии, поплатившись за недооценку соперника и серьезно осложнив себе жизнь.

    Сборная Германии

    Не пошло на пользу германской командой и то, что перед их матчем было больше разговоров о политическом жесте, чем о футболе. Благие начинания нужно было подкреплять успешной игрой, а теперь Бундестим приходится пожинать шквал критики на эту тему.

    Встреча Испания — Германия обещает быть украшением игрового дня, с прогнозом на нее можно ознакомиться тут. Наши эксперты ждут, что испанцы победят в результативном матче, а забивать будут все.

    Сборная Испании

    Вряд ли «Фурии» удастся так же бодро разгуляться против Германии, как в матче с костариканцами, но не будем забывать, что два года назад в Лиге наций Испания разгромила немцев со счетом 6:0.

    Для рисковых игроков у нас есть дерзкий прогноз на матч Испания — Германия.

    22:00. Испания — Германия
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/ Матч Премьер/ Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Дмитрий Шнякин
    • Место встречи: «Эль-Байт», Эль-Хаур

    На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.

    Также рекомендуем следить за появлением новых прогнозов на матчи ЧМ. Весь список доступен здесь. Тут вы можете отслеживать календарь и результаты матчей, а также турнирное расположение команд по группам.

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