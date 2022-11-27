27 ноября в городе Аль-Райян на поле стадиона «Ахмад бин Али» во втором туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Японии сыграет против команды Коста-Рики. Начало — в 13:00 по мск. Япония — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония

Сборная Японии в первом матче на этом чемпионате мира сенсационно обыграла национальную команду Германии со счетом 2:1. Причем японцы проигрывали после первой половины игры.

Отметим, что «самураи» в седьмой раз в истории вышли в финальную часть чемпионата мира. Напомним, что на мундиале в России они пробились в плей-офф, набрав одинаковое количество баллов с Сенегалом, но опередив африканцев из-за меньшего количества желтых карточек.

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Однако уже на стадии 1/8 финала «синие» прекратили борьбу на том турнире, проиграв в драматическом поединке со счетом 2:3 Бельгии, впоследствии ставшей бронзовым призером.

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В отборочном же турнире Япония пропустила всего шесть голов в 18 матчах. На последнем же этапе квалификации она заняла второе место в группе, оторвавшись от третьей Австралии на шесть баллов и получила прямой билет в Катар.

К слову, до старта мундиаля за последние шесть матчей Япония потерпела лишь одно поражение, уступив Канаде со счетом 1:2, а другие пять поединков были завершены с общим счетом 11:0.

Коста-Рика

Национальная команда Коста-Рики в первом матче ЧМ-2022 без шансов уступила Испании со счетом 0:7. Причем она ни разу не ударила в створ ворот соперника.

Для «Лос Тикос» это третье подряд выступление в финальной части мирового форума. Напомним, что в 2014 году они вышли в четвертьфинал, выиграв перед этим группу с Англией, Италией и Уругваем.

В отборочном турнире костариканцы финишировали на четвертой строчке в своей зоне, уступив США по дополнительным показателям. И чтобы пробиться в финальную часть мундиаля, Коста-Рике пришлось играть в межконтинентальном плей-офф, где они обыграли 1:0 Новую Зеландию.

Стоит отметить, что перед стартом чемпионата мира Коста-Рика за последние 13 игр потерпела лишь одно поражение, уступив Панаме со счетом 0:2, а также были обыграны неслабые сборные Канады 1:0 и США 2:0.

Между собой эти команды провели три очные встречи, все которые были товарищескими. В них Япония одержала две победы (3:0 и 3:1), и один матч был завершен вничью (1:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии предлагают — 1.47.

На викторию Коста-Рики дают — 7.80, ничья оценена — в 4.32.

Сборная Японии превосходна начала турнир и не собирается останавливаться на достигнутом. Прогнозируем, что «самураи» смогут одолеть соперника, который был разгромлен на старте со счетом 0:7, с разницей в несколько мячей.

Также еще можно рискнуть и поставить на исход, а именно — на 3:1, так как в двух из трех очных противостояний японцы забивали костариканцам по три мяча, а южноамериканцы в свою очередь дважды по голу отправляли в ворота «самураев».