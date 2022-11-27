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    Испания и Германия выдадут голевой спектакль

    Испания — Германия. Дерзкая ставка за 5.00 на матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года

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    Марко Асенсио
    Испания сыграет на своем поле с Германией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 22:00 мск. Испания — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа E 27 Ноября 2022 года
    Испания
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    •  Испания 22:00 Германия Германия
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    Испания

    Испанцы выдали блестящий старт. И дело здесь не только в уверенной виктории «Фурии Рохи», а в самой игре команды.

    Минувший тур команда провела шикарно. Сборная Испании попросту надругалась над обороной Коста-Рики (7:0).

    Коэффициенты матча Испания — Германия

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    Дубль в том матче оформил Ферран Торрес. Впрочем, и без него в составе испанцев есть, кому забивать.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Испания в последнее время неплохо играет против немцев. Из пяти последних поединков выиграно два при одной коллизии.

    Германия

    Немцы выдали крайне неудачный старт. Поражение от Японии (1:2) сродни недавней коллизии Аргентины в матче с аравийцами, да и счет такой же.

    А ведь до 75-й минуты Германия побеждала, и ничего не предвещало катастрофы. Теперь же немцам нужно исключительно побеждать куда более сложного оппонента.

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    • Заметно, что «немецкая машина» испытывает сложности в организации атак. Да и оборона нередко откровенно сбоит.

    В этом поединке Германия явно не планирует отсиживаться в тылах. Другого пути, кроме как искать счастье у ворот испанцев, у команды просто нет.

    Ставка

    На победу Испании в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Германии — за 2.90.

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    Испанцы блестяще атакуют, что уже продемонстрировали в стартовом туре. Германия просто обязана активно идти вперед.

    Немцам ничего другого не остается, кроме как активно идти в атаку. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Испания — Германия: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. Испания и Германия выдадут голевой спектакль
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