Испания сыграет на своем поле с Германией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 22:00 мск. Испания — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Испанцы выдали блестящий старт. И дело здесь не только в уверенной виктории «Фурии Рохи», а в самой игре команды.

Минувший тур команда провела шикарно. Сборная Испании попросту надругалась над обороной Коста-Рики (7:0).

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Дубль в том матче оформил Ферран Торрес. Впрочем, и без него в составе испанцев есть, кому забивать.

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Испания в последнее время неплохо играет против немцев. Из пяти последних поединков выиграно два при одной коллизии.

Германия

Немцы выдали крайне неудачный старт. Поражение от Японии (1:2) сродни недавней коллизии Аргентины в матче с аравийцами, да и счет такой же.

А ведь до 75-й минуты Германия побеждала, и ничего не предвещало катастрофы. Теперь же немцам нужно исключительно побеждать куда более сложного оппонента.

Заметно, что «немецкая машина» испытывает сложности в организации атак. Да и оборона нередко откровенно сбоит.

В этом поединке Германия явно не планирует отсиживаться в тылах. Другого пути, кроме как искать счастье у ворот испанцев, у команды просто нет.

Ставка

На победу Испании в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Германии — за 2.90.

Испанцы блестяще атакуют, что уже продемонстрировали в стартовом туре. Германия просто обязана активно идти вперед .

Немцам ничего другого не остается, кроме как активно идти в атаку. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.