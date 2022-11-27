Главный тренер сборной Польши оценил игру Левандовского

Главный тренер сборной Польшипрокомментировал игру нападающего командыв матче 2-го тура группового этапа ЧМ с Саудовской Аравией (2:0).

«Я не удивлён эмоциональной реакции Роберта после гола, потому что знаю, как глубоко он был огорчён после прошлой игры. Вся команда его поддержала.

Роберт мог оформить хет-трик в этом матче. Я очень рад за него, потому что было печально, когда он не реализовал пенальти в матче с Мексикой. Но ни один футболист не выигрывает матч в одиночку, сила кроется в команде.

Вся сборная была потрясающей. Мы очень рады, это хороший результат», — приводит слова Михневича Sky Sports.

Следующий матч сборная Польши проведет 30 ноября против Аргентины.