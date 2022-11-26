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    Гол и ассист Левандовского принесли Польше победу над Саудовской Аравией

    Польша — Саудовская Аравия: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Саудовской Аравии Сборная Польши
    Сборная Польши одержала победу над командой Саудовской Аравии (2:0) в матче 2-го тура группы С на чемпионате мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Франковски прострелил справа во вратарскую саудитов, Левандовский пробил мимо вратаря, но не попадает в створ. Однако сам Роберт успел догнать мяч и выполнить передачу на Зелиньского, который резким ударом вколотил снаряд под перекладину.

    На 45-й минуте в ворота поляков был назначен пенальти — Аль-Шехри упал в чужой штрафной в борьбе с Беликом, который заехал сопернику по ноге.

    Аль-Давсари не лучшим образом пробил с «точки» — низом, лишь немного левее центра — Щенсны в падении парировал удар. Аль-Бурайк успел на добивание и нанес плотный удар на средней высоте с нескольких метров — голкипер выбросил руку вверх, блестяще реагируя и переводя мяч выше ворот.

    А на 82-й минуте ошибся Аль-Мальки у штрафной саудитов, позволяя Роберту Левандовскому обокрасть себя. Поляк спокойно вышел один на один и пробил низом мимо голкипера, отправляя мяч в сетку ворот.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа C
    Польша — Саудовская Аравия 2:0
    Голы: 1:0 Пётр Зелиньски (39'), 2:0 Роберт Левандовски (82') Польша: Войцех Щенсны, Мэтти Кэш, Камил Глик, Якуб Кивёр, Бартош Берешиньски, Пётр Зелиньски (Якуб Каминьский, 63'), Гжегож Крыховяк, Крыстян Белик, Пшемыслав Франковский, Аркадиуш Милик (Кшиштоф Пёнтек, 71'), Роберт Левандовски Саудовская Аравия: Слем Аль-Давсари, Салех Аль Шехри (Нассер Аль-Давсари, 86'), Firas Al Birakan, Мохаммед Канно, Абдулела Аль-Мальки (Абдулрахман Аль-Обуд, 85'), Сами Аль-Наджи (Наваф Аль-Абид, 46'), Мохаммед Аль-Бурайк (Султан Аль-Ганам, 65'), Али Аль-Булайхи, Абдулелах Аль-Амри, Сауд Абдул Хамид, Мохаммед Аль-Оваис Предупреждения: Якуб Кивёр (15'), Мэтти Кэш (16'), Аркадиуш Милик (19'), Абдулела Аль-Мальки (20'), Абдулелах Аль-Амри (45 + 4')

    Поляки поднялись на первое место в группе С (4 очка), саудовцы — вторые (3 очка). Позднее 26 ноября, пройдет еще одна игра в этой группе, в которой Аргентина встретится с Мексикой.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В последнем туре группового турнира ЧМ-2022 сборная Польши сыграет 30 ноября против Аргентины, а Саудовская Аравия в этот же день встретится с Мексикой. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени.

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