Польша — Саудовская Аравия: счет матча 2:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Франковски прострелил справа во вратарскую саудитов, Левандовский пробил мимо вратаря, но не попадает в створ. Однако сам Роберт успел догнать мяч и выполнить передачу на Зелиньского, который резким ударом вколотил снаряд под перекладину.
На 45-й минуте в ворота поляков был назначен пенальти — Аль-Шехри упал в чужой штрафной в борьбе с Беликом, который заехал сопернику по ноге.
Аль-Давсари не лучшим образом пробил с «точки» — низом, лишь немного левее центра — Щенсны в падении парировал удар. Аль-Бурайк успел на добивание и нанес плотный удар на средней высоте с нескольких метров — голкипер выбросил руку вверх, блестяще реагируя и переводя мяч выше ворот.
А на 82-й минуте ошибся Аль-Мальки у штрафной саудитов, позволяя Роберту Левандовскому обокрасть себя. Поляк спокойно вышел один на один и пробил низом мимо голкипера, отправляя мяч в сетку ворот.
Поляки поднялись на первое место в группе С (4 очка), саудовцы — вторые (3 очка). Позднее 26 ноября, пройдет еще одна игра в этой группе, в которой Аргентина встретится с Мексикой.
В последнем туре группового турнира ЧМ-2022 сборная Польши сыграет 30 ноября против Аргентины, а Саудовская Аравия в этот же день встретится с Мексикой. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени.