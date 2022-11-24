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    Бердыев решил покинуть иранский «Трактор»

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    Главный тренер иранского «Трактора» из Тебриза Курбан Бердыев уведомил руководство клуба о желании покинуть команду из-за предложения из России.

    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев

    «В последние дни поднимался вопрос о моем возвращении в российский футбол, переговоры с клубом из России были серьезными, и сегодня я официально попросил руководство "Трактора" освободить меня от занимаемой должности.

    Я ухожу только из-за морального долга и внутреннего принуждения, я должен вернуться в Россию. Мое присутствие в "Тракторе" позволило мне лучше узнать болельщиков, членов команды и иранский народ, эти дружеские отношения нелегко закончить», — приводит слова специалиста официальный сайт «Трактора».

    Ранее сообщалось, что он может возглавить «Сочи».

    В России последний период работы Бердыева пришелся на 2019 год, когда он во второй раз в карьере возглавил «Рубин». Он дважды приводил казанский клуб к чемпионству и победе в Суперкубке России, в сезоне-2011/2012 завоевал Кубок страны.

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