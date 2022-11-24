Тренер Уругвая: Мы сыграли с Кореей вничью, но стремились к победе

Главный тренер сборной Уругваяпрокомментировал ничью с командой(0:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022.

«В первом тайме соперник лучше работал с мячом, особенно в первые 20 минут. Потом нам удалось прибавить и взять поле под контроль.

Во втором тайме это проявилось еще более явно. Но нам не хватало подвижности в центре, чтобы лучше действовать между линиями и один на один на флангах.

У нас были моменты, но все мы знаем, что такое матчи на чемпионате мира: они равные, тяжелые.

И нам нужно быстро восстанавливаться, потому что через три дня нам снова предстоит играть.

Мы сыграли вничью, но стремились к победе», — сказал Алонсо Calciomercato.