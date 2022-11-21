Сенегал — Нидерланды: счет матча 0:1, обзор гола

потерпела поражение от(0:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

Счет в матче был открыт на 84-й минуте. Де Йонг из глубины сделал мягкий заброс в штрафную африканцев — Коди Гакпо набежал, опередил Менди и головой переправил мяч в сетку.