Сенегал — Нидерланды: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче был открыт на 84-й минуте. Де Йонг из глубины сделал мягкий заброс в штрафную африканцев — Коди Гакпо набежал, опередил Менди и головой переправил мяч в сетку.
Футбол. ЧМ-2022. Группа A
Сенегал — Нидерланды 0:1
Гол: 0:1 Коди Матес Гакпо (84') Сенегал: Эдуард Менди, Юссуф Сабали, Калиду Кулибали, Пап Абу Сиссе, Абду Диалло (Исмаил Якобс, 62'), Шейку Куйяте (Пап Гуй, 74'), Идрисса Гейе, Нампалис Менди, Крепин Дьятта (Николас Джексон, 74'), Булайе Диа (Бамба Дьенг, 69'), Исмаила Сарр Нидерланды: Стивен Бергвейн (Дави Классен, 79'), Винсент Янссен (Мемфис Депай, 62'), Коди Матес Гакпо, Дейли Блинд, Френки де Йонг, Стивен Бергёйс (Теун Коопмейнерс, 79'), Дензел Дюмфрис, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Андрис Нопперт Предупреждение: Маттейс де Лигт (56')