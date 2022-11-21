ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мауро ИкардиТрансферный дайджест. 15 — 21 ноября
  • 20:58
    • Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала в матче ЧМ-2022
  • 18:13
    • Сборная Англии забила шесть мячей Ирану на ЧМ-2022, у Сака и Тареми дубли
  • 19:24
    • «Салават Юлаев» уступил «Барысу» в гостях
  • 16:50
    • Малком — самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt
  • 15:48
    • Федун: Игра сборной России абсолютно бессмысленна
    Все новости спорта

    Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала в матче ЧМ-2022

    Сенегал — Нидерланды: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Нидерландов Сборная Сенегала
    Сборная Сенегала потерпела поражение от команды Нидерландов (0:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 84-й минуте. Де Йонг из глубины сделал мягкий заброс в штрафную африканцев — Коди Гакпо набежал, опередил Менди и головой переправил мяч в сетку.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа A
    Сенегал — Нидерланды 0:1
    Гол: 0:1 Коди Матес Гакпо (84') Сенегал: Эдуард Менди, Юссуф Сабали, Калиду Кулибали, Пап Абу Сиссе, Абду Диалло (Исмаил Якобс, 62'), Шейку Куйяте (Пап Гуй, 74'), Идрисса Гейе, Нампалис Менди, Крепин Дьятта (Николас Джексон, 74'), Булайе Диа (Бамба Дьенг, 69'), Исмаила Сарр Нидерланды: Стивен Бергвейн (Дави Классен, 79'), Винсент Янссен (Мемфис Депай, 62'), Коди Матес Гакпо, Дейли Блинд, Френки де Йонг, Стивен Бергёйс (Теун Коопмейнерс, 79'), Дензел Дюмфрис, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Андрис Нопперт Предупреждение: Маттейс де Лигт (56')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • США и Уэльс могут обойтись малым
  • США — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Аргентина забьет Саудовской Аравии больше пяти мячей?
  • Аргентина — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 3.46
    •
  • ЦСКА наконец-то победит
  • «Урал» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч США — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мексика — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры