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    Райс: Я нервничал перед этим матчем, а со мной никогда такого не бывает

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    Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал крупную победу над Ираном (6:2) в матче 1 тура групповой стадии чемпионата мира.

    Деклан Райс
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    Деклан Райс

    «Это отличный способ начать турнир. Думаю, многие люди, критиковавшие нас в Англии, были неправы. Некоторые всё равно скажут, что это всего лишь Иран. Но эта команда всегда добивалась хороших результатов на чемпионатах мира. Это позитивный момент для нас, но нельзя увлекаться празднованием. Встреча с США очень скоро.

    Я нервничал перед этим матчем, а со мной никогда такого не бывает. Я провёл множество матче в английской Премьер-лиге, но это всё равно нечто иное. Однако когда я увидел свою семью на трибунах, это меня освободило. Первое касание придало уверенности, и волнения больше не было», — приводит слова Райса L'Equipe.

    Во втором туре Англия встретится с командой США. Матч состоится 25 ноября.

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