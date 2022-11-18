Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

Нападающий «Манчестер Юнайтед»признался, что планирует провести в профессиональном футболе еще как минимум два сезона.

«Я хочу играть еще два или три года. Это максимум. Хочу закончить карьеру в 40. Считаю, это хороший возраст... Но я не знаю. Неизвестно, каким будет будущее.

Иногда ты строишь какие-то планы на жизнь, но, как я уже много раз говорил, жизнь динамична. Никогда не знаешь, что случится», — сказал 37-летний португалец в интервью Пирсу Моргану.

Ранее сообщалось, что Роналду в ближайшее время может расторгнуть контракт с «МЮ».

Напомним, после скандального интервью постер с Роналду был снят с фасада «Олд Траффорд».