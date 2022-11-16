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    Сборная Турции обыграла Шотландию в товарищеском матче

    Турция — Шотландия: счет матча 2:1, обзор голов

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    Сборная Турции одержала домашнюю победу в товарищеском матче с командой Шотландии — 2:1.

    Сборная Турции
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    Сборная Турции

    На 40-й минуте счет открыл турецкий защитник Озан Кабак, которому ассистировал Хакан Чалханоглу. На 49-й минуте Дженгиз Ундер удвоил преимущество хозяев.

    Шотландцы отыграли один мяч на 62-й минуте благодаря голу Джона Макгинна, но уйти от поражения не сумели.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Турция — Шотландия 2:1
    Голы: 1:0 Озан Кабак (40'), 2:0 Дженгиз Ундер (49'), 2:1 Джон МакГинн (62') Турция: Угурджан Чакыр, Чаглар Сёюнджю, Озан Кабак, Cenk Ozkacar, Зеки Челик, Ирфан Кавечи, Оркун Кёкчю, Ферди Кадыоглу, Дженгиз Ундер, Дженк Тосун, Хакан Чалханоглу Шотландия: Линдон Дайкс, Джон МакГинн, Стюарт Армстронг, Эндрю Робертсон, Билли Гилмор, Скотт Мактоминей, Райан Фрейзер, Киран Тирни, Грант Хэнли, Джек Хендри, Крэйг Гордон

    В параллельном матче сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Чили — 1:0.

    На 85-й минуте матча гол забил нападающий сборной Польши Кшиштоф Пентек.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Польша — Чили 1:0
    Гол: 1:0 Кшиштоф Пёнтек (85') Польша: Лукаш Скорупски, Якуб Кивёр, Камил Глик, Ян Беднарек, Роберт Гумни, Себастьян Шиманьски, Шимон Журовский, Гжегож Крыховяк, Пшемыслав Франковский, Кароль Свидерский, Аркадиуш Милик Чили: Diego Martin Valencia Morello, Алексис Санчес, Артуро Видаль, Victor Mendez, Гари Медель, Marcelino Ignacio Nunez Espinoza, Gabriel Suazo, Гильермо Марипан, Франсиско Сьерральта, Guillermo Soto, Клаудио Браво

    В последний раз команды между собой встречались в 2018 году, тогда была зафиксирована ничья — 2:2.

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