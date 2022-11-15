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    Месси: Мои умения дарованы мне Богом

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    Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своей манере игры.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я всегда говорил, что уже в 4-5 лет у меня был такой же стиль, как тогда, когда я начал играть в высшей лиге.

    Я продолжал укреплять и совершенствовать этот дар. Я старался прибавлять с каждым днем.

    Но то, что я умею, несомненно, было даровано мне Господом», — цитирует Месси Universo Valdano.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Отметим, что Лео в составе сборной Аргентины примет участие в ЧМ-2022. Коллектив Скалони находится в группе С, в который сыграет против национальных команд Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

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