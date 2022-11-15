Месси: Мои умения дарованы мне Богом

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентинырассказал о своей манере игры.

«Я всегда говорил, что уже в 4-5 лет у меня был такой же стиль, как тогда, когда я начал играть в высшей лиге.

Я продолжал укреплять и совершенствовать этот дар. Я старался прибавлять с каждым днем.

Но то, что я умею, несомненно, было даровано мне Господом», — цитирует Месси Universo Valdano.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Отметим, что Лео в составе сборной Аргентины примет участие в ЧМ-2022. Коллектив Скалони находится в группе С, в который сыграет против национальных команд Саудовской Аравии, Мексики и Польши.