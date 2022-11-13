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    «Астон Вилла» победила «Брайтон» благодаря дублю Ингса

    «Брайтон» — «Астон Вилла»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 16-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» в гостях победила «Брайтон» со счетом 2:1.

    «Астон Вилла»
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    «Астон Вилла»

    Уже на первой минуте полузащитник Алексис Мак Аллистер вывел «чаек» вперед.

    Бирмингемцы ответили дублем Дэнни Ингса, который реализовал пенальти на 20-й минуте и забил с игры на 54-й.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Астон Вилла 1:2
    Голы: 1:0 Алексис Мак Аллистер (1'), 1:1 Дэнни Ингс (пенальти) (20'), 1:2 Дэнни Ингс (54') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Паскаль Гросс, Леви Колвилл, Льюис Данк, Первис Эступинан (Тарик Лампти, 81'), Алексис Мак Аллистер, Мойсес Кайседо, Соломон Марч, Адам Лаллана (Julio Cesar Enciso, 5'), Леандро Троссард, Дэнни Уэлбек (Дениз Ундав, 59') Астон Вилла: Эмилиано Буэндия (Леон Бэйли, 74'), Дэнни Ингс (Кэмерон Арчер, 83'), Джейкоб Рэмси (Эшли Янг, 69'), Дуглас Луис (Леандер Дендонкер, 83'), Бубакар Камара, Джон МакГинн, Лука Динь (Людвиг Аугустинсон, 82'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Тайрон Мингс (26'), Мойсес Кайседо (57'), Мэтти Кэш (79'), Леон Бэйли (80'), Паскаль Гросс (82'), Roberto De Zerbi (82'), Эшли Янг (84'), Бубакар Камара (85'), Дамиан Эмилиано Мартинес (90 + 8'), Джон МакГинн (90 + 9')

    «Вилла» набрала 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Брайтон» располагается на 7-й строчке (21 очко).

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