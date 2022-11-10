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    «Атлетико» может уволить Симеоне. Клуб рассматривает возможность назначения Луиса Энрике и Почеттино

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может покинуть свой пост.

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    По информации известного журналиста Николо Скиры, руководство клуба может принять решение об отставке аргентинского специалиста в ближайшие несколько недель.

    В случае увольнения Симеоне «Атлетико» постарается договориться с Луисом Энрике или Маурисио Почеттино.

    Луис Энрике в настоящее время возглавляет сборную Испании, но ожидается, что после чемпионата мира в Катаре он покинет национальную команду.

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