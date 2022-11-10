«Атлетико» может уволить Симеоне. Клуб рассматривает возможность назначения Луиса Энрике и Почеттино

Главный тренер мадридского «Атлетико»может покинуть свой пост.

По информации известного журналиста Николо Скиры, руководство клуба может принять решение об отставке аргентинского специалиста в ближайшие несколько недель.

В случае увольнения Симеоне «Атлетико» постарается договориться с Луисом Энрике или Маурисио Почеттино.

Луис Энрике в настоящее время возглавляет сборную Испании, но ожидается, что после чемпионата мира в Катаре он покинет национальную команду.

«Атлетико» ранее вылетел из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов. В чемпионате Испании «матрасники» занимают шестое место после 14-ти туров.