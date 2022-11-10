Норвежский журналист: В «Буде-Глимте» расстроены уходом Хайкина

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт рассказал, что в «Буде-Глимт» расстроены в связи с уходом голкипера Никиты Хайкина.

Ранее Хайкин сообщил, что не будет продлевать контракт с «Буде-Глимт».

«В "Буде-Глимте" расстроены уходом Хайкина. Он был безумно последовательным и надежным во время своего пребывания в клубе и являлся частью их величайших успехов в Европе. Никита был верен "Буде", но все знали, что он хочет себе новый вызов и перейти в другую команду, когда истечет срок его контракта. Так что уход Хайкина из "Буде" — это не бред и не чепуха.

Это вратарь, который сильно развился за время своего пребывания в Норвегии, но ему еще предстоит и дальше развивать компоненты своей игры, чтобы добиться успеха в топовых европейских лигах.

Хайкин имеет преимущества в игре за пределами штрафной и на стандартах у своих ворот. Никита отвечает требованиям современных голкиперов. Хайкин уже на виду и ведет за собой традиции российской школы высококачественных вратарей.

Что можно сказать о будущем клубе российского вратаря? Генеральный директор "Буде-Глимта" Томассен недавно заявлял, что Хайкиным интересовались клубы из России, но норвежские спортивные СМИ в курсе, что Никита не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках, особенно Хайкин мечтает сыграть в Лиге чемпионов, поэтому он должен выбирать варианты с другими европейскими лигами. Он может стать основным вратарем в клубе из топ-5 лиг Европы», — приводит слова Сальтведта Sport24.