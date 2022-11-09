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    Саутгемптон — Шеффилд Уэнсдей. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.11.2022 в 22:45 начнется матч в кубке Лиги Англии Саутгемптон — Шеффилд Уэнсдей

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Саутгемптон
    Саутгемптон и Шеффилд Уэнсдей начнут матч в 22:45 в кубке Лиги Англии, 09.11.2022.

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    Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Хаддерсфилд Таун» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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