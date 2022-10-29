Шунин: Не ожидали такой победы над «Химками», мы готовились к сложному матчу

Вратарьотреагировал на победу над(6:1) в 15-м туре РПЛ.

«Не ожидали такой победы, мы готовились к сложному матчу, потому что "Химки" играют в довольно атакующий футбол. Ожидали, что игра в любом случае будет непростой.

Конечно, хотелось бы не пропустить. Хотелось бы отдельное спасибо сказать защитникам, играли очень уверенно. Особенно Саба Сазонов, он очень прибавляет с каждым матчем.

Есть конечно небольшие помарки, но это потому что еще молодые. Плюс у нас достаточно иностранцев и бывает недопонимание.

Но вообще я считаю, что мы прогрессируем, двигаемся дальше, надеюсь болельщикам мачт понравился. Так что сегодня нужно отдохнуть после игры и готовиться к следующей.

Пенальти стопроцентный или сомнительный? Не могу ответить на этот вопрос, я его не видел. Хотелось бы, конечно, чтоб его не было. Вообще это никак на исход матча не повлияло.

Поэтому я думаю сегодня нужно только порадоваться за нашу команду, играла уверенно на поле и показала хороший футбол», — передает слова Шунина Sport24.