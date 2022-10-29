АПЛ. «Ман Сити» одолел «Лестер», «Брайтон» разгромил «Челси», «Ливерпуль» примет «Лидс»

«Лестер Сити» — «Манчестер Сити» 0:1
В матче 14-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» — 0:1.
Единственный мяч был забит на 49-й минуте. Грилиш в борьбе с Менди заработал штрафной удар в 27 метрах от ворот соперника, левее центральной оси.
Кевин Де Брёйне подошёл к мячу и великолепно исполнил удар над «стенкой», поразив «девятку». Мяч от штанги оказался в сетке ворот.
«Ман Сити» набрал 29 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Лестер» с 11 очками на 17-й строчке.
«Борнмут» — «Тоттенхэм Хотспур» 2:3
Лондонский «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Борнмутом» (3:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии.
Счет на 22-й минуте открыли хозяева. Тавернер справа прошёл вперёд и по линии штрафной площади сделал пас налево на Мура. Киффер с четырнадцати метров точно пробил в правый угол ворот.
На 50-й минуте Смит справа навесил на Мура, который головой пробил в перекладину ворот «Тоттенхэма». Мяч от каркаса отскочил за линию, что позволило Кифферу Муру оформить дубль.
На 57-й минуте «шпоры» отквитали один мяч. Сессеньон слева получил пас на ход от Хёйбьерга, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в ворота.
На 73-й минуте Сон от углового флага навесил к дальней штанге. Траверс на выходе не добрался до мяча, а Дэвис головой пробил точно, сравняв счет.
А в компенсированное время Сон от углового флага навесил к воротам «Борнмута». Мяч отскочил к Бентункуру, который удачно пробил в сетку.
«Тоттенхэм» идет на третьем месте в таблице чемпионата Англии с 26 очками в 13 матчах. «Борнмут» занимает 14-ю строчку с 13 очками в 13 играх.
«Брентфорд» — «Вулверхэмптон» 1:1
В параллельной встрече «Брентфорд» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1.
У хозяев забил Бен Ми, единственный гол гостей на счету Рубена Невеша.
«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице с 15 очками, «Вулверхэмптон» занимает 18-ю строчку с 10 очками.
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» 4:1
Лондонский «Челси» потерпел выездное поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:4) в матче 14-го тура чемпионата Англии.
Счет в матче был открыт на 5-й минуте. «Брайтон» подкараулил ошибку «Челси» на своей половине поля, последовала быстрая передача на Митому, тот отдал Троссару, а Леандро уложил Кепу и наконец забил в пустые ворота.
На 15-й минуте последовала подача с угла поля точно во вратарскую «Челси», где Рубен Лофтус-Чик подставил колено, и от него мяч отрикошетил точно в сетку.
На 43-й минуте «Челси» вновь поразхил свои ворота. Троссар отыграл на Кайседо, который пустил в забег Эступиньяна, тот прострелил в центр, а Трево Чалоба подправил в собственные ворота!
На 48-й минуте лондонцы «размочили» счет. Лофту-Чик продвинул мяч, выкатил на Галлахера, который шикарно подал на Кая Хаверца, а немец мощно пробил головой в сетку.
На второй добавленной минуте прошла контратака хозяев, первый удар Менди отбил, второй вновь спас, а вот третий удар Паскаля Гросса Эдуар уже не вытащил.
Для наставника лондонцев Грэма Поттера это первый матч против бывшего клуба. Наставник перешел из «Брайтона» в сентябре этого года.
«Челси» покинул топ-4 турнирной таблицы АПЛ (5-я строчка и 21 очко). «Брайтон» с 18 очками — на 7-м месте.
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» 1:0
«Кристал Пэлас» дома минимально обыграл «Саутгемптон» — 1:0.
Гол на счету Одсона Эдуара.
Хозяева с 16 очками поднялись на 10-е место. «Саутгемптон» с 12 очками — на 16-й строчке.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» 4:0
В другом матче 14-го тура АПЛ «Астон Вилла» на выезде проиграла «Ньюкаслу» — 0:4.
У хозяев сделал дубль Каллум Уилсон, по одному мячу на счету Жоэлинтона и Мигеля Альмирона.
«Ньюкасл» с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Астон Вилла» идет на 15-й строчке с 12 очками.
«Фулхэм» — «Эвертон»
29 октября, 19:30 мск
«Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед»
29 октября, 21:45 мск
«Арсенал» — «Ноттингем Форест»
30 октября, 17:00 мск