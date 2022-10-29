АПЛ. «Ман Сити» одолел «Лестер», «Брайтон» разгромил «Челси», «Ливерпуль» примет «Лидс»

С 29 по 30 октября пройдут матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу

«Лестер Сити» — «Манчестер Сити» 0:1

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» — 0:1.

Единственный мяч был забит на 49-й минуте. Грилиш в борьбе с Менди заработал штрафной удар в 27 метрах от ворот соперника, левее центральной оси.

Кевин Де Брёйне подошёл к мячу и великолепно исполнил удар над «стенкой», поразив «девятку». Мяч от штанги оказался в сетке ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Манчестер Сити 0:1 Гол: 0:1 Кевин Де Брёйне (49') Лестер: Дэнни Уорд, Даниэль Амарти, Ваут Фас, Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Кирман Дьюсбери-Холл, Джеймс Джастин, Джеймс Мэддисон, Джейми Варди, Харви Льюис Барнс Манчестер Сити: Джек Грилиш, Хулиан Альварес, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Мануэль Аканджи, Джон Стоунс, Эдерсон

«Ман Сити» набрал 29 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Лестер» с 11 очками на 17-й строчке.

«Борнмут» — «Тоттенхэм Хотспур» 2:3

Лондонский «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Борнмутом» (3:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Счет на 22-й минуте открыли хозяева. Тавернер справа прошёл вперёд и по линии штрафной площади сделал пас налево на Мура. Киффер с четырнадцати метров точно пробил в правый угол ворот.

На 50-й минуте Смит справа навесил на Мура, который головой пробил в перекладину ворот «Тоттенхэма». Мяч от каркаса отскочил за линию, что позволило Кифферу Муру оформить дубль.

На 57-й минуте «шпоры» отквитали один мяч. Сессеньон слева получил пас на ход от Хёйбьерга, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в ворота.

На 73-й минуте Сон от углового флага навесил к дальней штанге. Траверс на выходе не добрался до мяча, а Дэвис головой пробил точно, сравняв счет.

А в компенсированное время Сон от углового флага навесил к воротам «Борнмута». Мяч отскочил к Бентункуру, который удачно пробил в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Тоттенхэм 2:3 Голы: 1:0 Киффер Мур (22'), 2:0 Киффер Мур (50'), 2:1 Райан Сесеньон (57'), 2:2 Бен Дэвис (73'), 2:3 Родриго Бентанкур (90 + 2') Борнмут: Марк Траверс, Адам Смит, Крис Мепэм, Маркос Сенеси, Маркус Таверньер, Льюис Кук, Хефферсон Лерма, Джордан Земура, Доминик Соланке, Филип Биллинг, Киффер Мур Тоттенхэм: Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Райан Сесеньон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ив Биссума, Оливер Скипп, Эмерсон, Бен Дэвис, Клеман Лангле, Давинсон Санчес, Уго Льорис Предупреждения: Райан Сесеньон (61'), Гарри Кейн (69'), Льюис Кук (82')

«Тоттенхэм» идет на третьем месте в таблице чемпионата Англии с 26 очками в 13 матчах. «Борнмут» занимает 14-ю строчку с 13 очками в 13 играх.

«Брентфорд» — «Вулверхэмптон» 1:1

В параллельной встрече «Брентфорд» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1.

У хозяев забил Бен Ми, единственный гол гостей на счету Рубена Невеша.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Вулверхэмптон 1:1 Голы: 1:0 Бен Ми (50'), 1:1 Рубен Невеш (52') Брентфорд: Дэвид Райа, Kristoffer Ajer, Бен Ми, Этан Пиннок, Рико Генри, Матиас Йенсен, Витали Янельт, Josh Dasilva, Брайан Мбемо, Айван Тони, Йоан Висса Вулверхэмптон: Диего Силва, Даниэл Поденсе, Matheus Nunes, Адама Траоре, Рубен Невеш, Бубакар Траоре, Уго Буэно, Макс Килман, Нэйтан Коллинз, Нелсон Семеду, Жозе Са Предупреждения: Нелсон Семеду (1'), Даниэл Поденсе (30'), Брайан Мбемо (80'), Рубен Невеш (84'), Миккель Дамсгор (86'), Айван Тони (90 + 3') Удаление: Диего Силва (90 + 7')

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице с 15 очками, «Вулверхэмптон» занимает 18-ю строчку с 10 очками.

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» 4:1

Лондонский «Челси» потерпел выездное поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:4) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 5-й минуте. «Брайтон» подкараулил ошибку «Челси» на своей половине поля, последовала быстрая передача на Митому, тот отдал Троссару, а Леандро уложил Кепу и наконец забил в пустые ворота.

На 15-й минуте последовала подача с угла поля точно во вратарскую «Челси», где Рубен Лофтус-Чик подставил колено, и от него мяч отрикошетил точно в сетку.

На 43-й минуте «Челси» вновь поразхил свои ворота. Троссар отыграл на Кайседо, который пустил в забег Эступиньяна, тот прострелил в центр, а Трево Чалоба подправил в собственные ворота!

На 48-й минуте лондонцы «размочили» счет. Лофту-Чик продвинул мяч, выкатил на Галлахера, который шикарно подал на Кая Хаверца, а немец мощно пробил головой в сетку.

На второй добавленной минуте прошла контратака хозяев, первый удар Менди отбил, второй вновь спас, а вот третий удар Паскаля Гросса Эдуар уже не вытащил.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Челси 4:1 Голы: 1:0 Леандро Троссард (5'), 2:0 Рубен Лофтус-Чик (автогол) (14'), 3:0 Трево Чалоба (автогол) (42'), 3:1 Кай Хаверц (48'), 4:1 Паскаль Гросс (90 + 2') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Паскаль Гросс, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Первис Эступинан, Алексис Мак Аллистер, Мойсес Кайседо, Соломон Марч, Адам Лаллана, Каору Митома, Леандро Троссард Челси: Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Конор Галлахер, Рахим Стерлинг, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Кристиан Пулишич, Марк Кукурелья, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Матео Ковачич (11'), Рахим Стерлинг (50'), Julio Cesar Enciso (83')

Для наставника лондонцев Грэма Поттера это первый матч против бывшего клуба. Наставник перешел из «Брайтона» в сентябре этого года.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» покинул топ-4 турнирной таблицы АПЛ (5-я строчка и 21 очко). «Брайтон» с 18 очками — на 7-м месте.

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» 1:0

«Кристал Пэлас» дома минимально обыграл «Саутгемптон» — 1:0.

Гол на счету Одсона Эдуара.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Саутгемптон 1:0 Гол: 1:0 Одсонн Эдуард (38') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Лука Миливоевич, Майкл Олисе, Джеффри Шлупп, Эберечи Эзе, Уилфрид Заха, Одсонн Эдуард Саутгемптон: Че Адамс, Джо Арибо, Стюарт Армстронг, Ибраима Диало, Джеймс Уорд-Праус, Мохамед Эльюнуссип, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Дуйе Чалета-Цар, Лянцо, Гэвин Базуну Предупреждения: Патрик де Оливейра (31'), Лянцо (31'), Уилфрид Заха (31'), Мохаммед Салису (40'), Мохамед Эльюнуссип (45 + 1'), Одсонн Эдуард (61'), Тайрик Митчелл (82')

Хозяева с 16 очками поднялись на 10-е место. «Саутгемптон» с 12 очками — на 16-й строчке.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» 4:0

В другом матче 14-го тура АПЛ «Астон Вилла» на выезде проиграла «Ньюкаслу» — 0:4.

У хозяев сделал дубль Каллум Уилсон, по одному мячу на счету Жоэлинтона и Мигеля Альмирона.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Астон Вилла 4:0 Голы: 1:0 Каллум Уилсон (пенальти) (45 + 6'), 2:0 Каллум Уилсон (56'), 3:0 Жоэлинтон (59'), 4:0 Мигель Альмирон (68') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шёр, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок, Мигель Альмирон, Каллум Уилсон, Жоэлинтон Астон Вилла: Дэнни Ингс, Леон Бэйли, Эмилиано Буэндия, Олли Уоткинс, Дуглас Луис, Леандер Дендонкер, Эшли Янг, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Олли Уоткинс (45 + 5'), Жоэлинтон (65')

«Ньюкасл» с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Астон Вилла» идет на 15-й строчке с 12 очками.

«Фулхэм» — «Эвертон»

29 октября, 19:30 мск

«Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед»

29 октября, 21:45 мск

«Арсенал» — «Ноттингем Форест»

30 октября, 17:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»

30 октября, 19:15 мск