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    Юран: Я бы позвал Глушакова в «Спартак» на один-два сезона

    Футбол Спартак Химки
    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о желании полузащитника подмосковной команды Дениса Глушакова вернуться в «Спартак».

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    «Осуществима ли мечта Глушакова вернуться в "Спартак"? Дениса природа наградила здоровьем, плюс его отношение к себе. Если у него в голове сидит, что он хочет играть на высоком уровне, то он контролирует свой организм, чтобы максимально уйти от мышечных травм. Ничего удивительного в показателях Глушакова нет, и его желание вернуться в "Спартак" понятно.

    Мечты всегда сбываются. Но не будем лукавить, здесь больше нет, чем да. В "Спартаке" есть молодые футболисты, которые играют. И ставка будет делаться на них.

    При Абаскале, наверное, Глушакова в "Спартаке" не увидим, но есть тренеры, которые делают ставку на опытных игроков. Я всегда хочу видеть в составе двух-трех опытных игроков, которые соответствуют требованиям на поле и руководят в том числе и в раздевалке.

    Была бы у меня возможность, я бы позвал Глушакова в "Спартак" на один-два сезона. Он не только приносит пользу как футболист, но и является примером для молодежи, как надо относиться профессионально к тренировкам и к футболу.

    Я говорил иногда: "Денис, давай отдохнешь денек, восстановишься". А он отвечал: "Нет, будет только хуже". Он постоянно в лидерах по спринтам, по объему работы» — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

    Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

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