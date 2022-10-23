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    • Ассист Миранчука помог «Торино» обыграть «Удинезе»
    Все новости спорта

    Ассист Миранчука помог «Торино» обыграть «Удинезе»

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    «Торино» на выезде победил «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    На 14-й минуте встречи счет открыл защитник «Торино» Ола Эйна. Результативную передачу отдал российский полузащитник Алексей Миранчук.

    На 26-й минуте нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу сравнял счет. На 69-й минуте форвард «Торино» Пьетро Пеллегри вновь вывел гостей вперед.

    Отметим, что этот голевой пас стал для россиянина первый в новом клубе. Дебютный гол за «Торино» он забил в августе в игре с «Монцей».

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Торино 1:2
    Голы: 0:1 Ола Эйна (14'), 1:1 Жерар Деулофеу (26'), 1:2 Пьетро Пеллегри (69') Удинезе: Марко Сильвестри, Неуэн Перес (Кингсли Эхизибуэ, 81'), Яка Бийол, Энсо Эбосс, Роберто Перейра, Лазар Самарджич (Sandi Lovric, 65'), Уолас (Илия Несторовски, 81'), Жан-Виктор Макенго (Толгай Али Арслан, 66'), Iyenoma Destiny Udogie, Исаак Саксесс (Бету, 65'), Жерар Деулофеу Торино: Пьетро Пеллегри (Янн Карамо, 89'), Никола Влашич, Алексей Миранчук (Неманья Радоньич, 61'), Валентин Лацаро (Мергим Войвода, 61'), Самуэле Риччи (Кароль Линетти, 66'), Саша Лукич, Ола Эйна, Алессандро Буонджорно, Перр Схюрс, Давид Зима, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Исаак Саксесс (32'), Валентин Лацаро (34'), Ола Эйна (68'), Ваня Милинкович-Савич (71'), Жерар Деулофеу (79'), Яка Бийол (85'), Кароль Линетти (86')

    «Торино» поднялся на девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков. «Удинезе» с 21 очком располагается на шестой строчке.

    Календарь и таблица Серии А

    Следующий матч команда Ивана Юрича проведет с «Миланом» 30 октября дома. Футболисты Андреа Соттиля в этот день сыграют на выезде с «Кремонезе».

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