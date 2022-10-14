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    Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» рассчитывает занять первое место в группе Лиги Европы

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Омония
    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о победе над «Омонией» (1:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Давид де Хеа
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    Давид де Хеа

    «Нужно просто бороться до конца, никогда не сдаваться. Я думаю, что мы контролировали игру, у нас было много моментов, и мы должны были забивать раньше, чтобы успокоить игру. Но мы бились до конца, забили отличный мяч, так что в итоге ощущения положительные.

    Несомненно, мы хотим финишировать на первом месте. Теперь мы играем дома с "Шерифом", и нам нужно выигрывать оба матча — этот и игру с "Реалом Сосьедад". Мы постараемся сделать это, потому что календарь уже плотный, а если мы финишируем вторыми, нам придется провести еще два матча.

    Так что мы должны постараться сделать все возможное, чтобы выиграть группу. Это очень важно», — цитирует Де Хеа пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «МЮ» набрал 9 очков в 4 матчах и уступает лидирующему в группе «Реалу Сосьедад» 3 балла.

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